Montoro abre la puerta a perdonar la deuda a comunidades infrafinanciadas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, compareció este miércoles en el Congreso de los Diputados e hizo nuevamente un llamamiento al diálogo para consensuar un nuevo modelo de financiación autonómica. El PSOE, que gobierna en la mayoría de comunidades, es para Montoro el principal interlocutor. Aunque también alertó de que no se “puede aprobar un nuevo modelo de financiación sin Cataluña”. La reforma va para largo.

Montoro defendió que el futuro sistema debe garantizar que todos los españoles puedan acceder a los mismos servicios. Y se mostró abierto a negociar una posible reestructuración de la deuda del FLA para las comunidades infrafinanciadas. Esta es una reclamación de la Comunidad Valenciana, que argumenta que parte de su dependencia de los préstamos del Estado se debe a que recibe menos recursos que el resto.

Montoro también avanzó que las comunidades cerraron 2017 con un déficit inferior al objetivo del 0,6% del PIB y señaló que el FLA se eliminará cuando haya un nuevo modelo de financiación.

Por otro lado, la crisis política en Cataluña no ha impedido que la comunidad creciera por encima de la media en el conjunto de 2017 y también en el cuarto trimestre. Así lo estima la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en un informe publicado ayer y que se ha elaborado después de que el INE avanzara que el conjunto de España creció un 3,1% el año pasado. En tasas interanuales, la economía catalana avanzó en el cuarto trimestre un 3,3%, dos décimas más que la media y el mismo porcentaje que la Comunidad de Madrid. La región madrileña se encuentra muy cerca de sobrepasar a Cataluña en volumen de PIB nominal. Murcia y Baleares, con un avance de la actividad de un 3,7% destacaron como las comunidades más dinámicas. Castilla y León (2,2%) y Asturias (2,7%) son las regiones que menos han crecido.

En términos intertrimestrales, el conjunto de España avanzó un 0,7%, el mismo porcentaje que Cataluña. ¿Significa esto que la crisis política no ha tenido ningún efecto sobre la economía? No. La incertidumbre ha retrasado decisiones de inversión y se ha dejado notar especialmente en el sector del turismo. La estimación era que Cataluña crecería al 0,9% en lugar de hacerlo al 0,7%. Aunque la hecatombe económica que muchos analistas anunciaron no se ha producido.