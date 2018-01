Telegram busca recaudar 1.600 millones con una ICO para crear una economía digital "masiva"

La empresa de mensajería Telegram busca recaudar 1.600 millones de euros con una operación de financiación con monedas digitales (ICO, por sus siglas en inglés), una apuesta con la que promete crear la primera gran economía virtual basada en criptodivisas.

La firma quiere utilizar sus más de 170 millones de usuarios como masa crítica para impulsar el uso masivo de monedas digitales dentro de su aplicación, según afirma un documento interno filtrado que lleva la firma de Nikolai Durov, fundador de la compañía.

Telegram cuenta con una posición privilegiada para lograr su objetivo, porque el servicio es utilizado por gran parte de los usuarios de bitcóin, que lo eligen por su foco en la privacidad y la posibilidad de permanecer en el anonimato.

La propuesta, detallada a lo largo de 132 páginas, transformaría a Telegram en la primera aplicación de mensajería occidental en integrar un medio de pago. La empresa china WeChat ya ofrece la posibilidad de pagar por algunos servicios a través de su aplicación, pero utiliza servidores centralizados que pueden ser vigilados, por ejemplo, por el gobierno.

La plataforma de Telegram incluirá como novedad la utilización de su propia moneda digital, el Gram, basada en un nuevo blockchain, más rápido y eficiente que el que utilizan el bitcóin o ethereum, y que también permitiría a los usuarios saltarse a intermediarios como bancos o agencias de clearing, afirma el documento.

Una tecnología con muchos interrogantes

La plataforma, con el nombre de Red Abierta de Telegram (TON, por sus siglas en inglés), incluirá aplicaciones de almacenaje descentralizado de archivos, navegación anónima por Internet y la posibilidad de realizar pagos con criptomonedas en tiendas virtuales, afirma el documento. En el contexto de una economía “descentralizada”, el servicio buscaría convertirse en un competidor de Visa o MasterCard.

Pero, para cumplir estas promesas, Telegram deberá resolver algunos de los desafíos más importantes que enfrentan el blockchain.

TON deberá ser capaz de funcionar a gran escala de manera eficiente y a bajo costo -no como la minería de bitcóin, que consume enormes cantidades de energía- mientras conserva su descentralización. El problema es que esa tecnología actualmente no existe y Telegram aún no ha explicado cómo la desarrollará.

La ICO más grande de la historia

El objetivo de Telegram es recaudar 680 millones en una ronda privada para grandes inversores en febrero y otros 920 millones con un lanzamiento público en marzo, según han indicado a Bloomberg fuentes cercanas a la negociación. Los inversores privados recibirán los tokens con un 50% de descuento y deberán mantenerlos en su poder al menos 18 meses. De concretarse, será la ICO más grande realizada hasta la fecha.

Las ICO son una forma de captar dinero para proyectos de blockchain, que permiten a las compañías no diluir su capital y emitir en cambio tokens virtuales que pueden ser comprados por los inversores. Estos tokens sirven para adquirir los bienes o servicios que ofrece la compañía en cuestión, o pueden utilizarse como una moneda intercambiable, dependiendo del caso.

Pero una operación de ese tamaño enfrenta desafíos importantes. Aunque cuenta con el respaldo de una gran empresa con “mucha tracción” como Telegram, la firma deberá ser capaz de demostrar que el precio de los tokens está justificado en el valor de la red que ofrece a cambio, ha explicado a Cinco Días Alejandro Gómez de la Cruz, cofundador de Icofunding.

“Hay mucho hype (bombo) en torno a las criptomonedas. Si logran convencer a los inversores, probablemente consigan levantar todo lo que piden”, ha asegurado el especialista.

El pasado jueves, el Financial Times ha afirmado en un artículo que la operación de Telegram ya cuenta con el apoyo de inversores de primera línea de Sillicon Valley. Las firmas Kleiner Perkins Caufield & Byers, Benchmark y Sequoia Capital han manifestado a Telegram su intención de invertir 20 millones de dólares cada una, según el periódico inglés.

El Mercado global de criptodivisas ha fluctuado enormemente este año. Desde su pico, el 8 de enero pasado, la capitalización de todas las monedas digitales en circulación ha caído desde 650 billones hasta los 440 billones actuales, según la web CoinMarketCap. En 2017, se captaron en todo el mundo unos 4 billones de euros a través de ICOs, según PxC Strategy&.