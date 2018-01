Famosa afronta su venta con un plan para aumentar un 30% los ingresos

La juguetera alicantina Famosa ha presentado un plan estratégico para los próximos cinco años que tiene por objetivo crecer un 30% en ventas, ampliar la expansión internacional e incrementar un 50% su ebitda. El grupo afrontará esta estrategia pese a encontrarse enfrascado en pleno proceso de venta que ha abierto su propietario, el fondo Sun Capital, según confirma la consejera delegada, Eve-Marie Rougeot.

La directiva asegura que comunicó a la plantilla hace una semana que está en venta. Sin embargo, pese a querer mantener la distancia respecto al proceso, Rougeot aclara que no será una operación urgente. “Sun no va a liquidar o abaratar la compañía. Si le llega una oferta con buen precio lo hará, si no se seguirá”, subraya. El fondo llegó al grupo en 2010 y, tras una dura crisis de resultados y con pérdidas millonarias, la juguetera volvió a entrar en beneficios en el ejercicio de 2017, cerrado en agosto. El curso cerró además con un incremento del 8% en las ventas, hasta los 175 millones.

“La campaña de Navidad ha consolidado los buenos resultados del año anterior”, asegura Rougeot, quien destaca el atractivo que ha ganado el grupo de cara a su venta. La directiva señala que la compañía ha dado una “reorientación” al negocio para poder dar la vuelta a la situación delicada que vivía. “Hemos trabajado en dar más rigor a los procesos y en tener una visión más comercial de la empresa”.

El grupo ha elevado sus ventas tanto en España como en México, sus dos principales mercados, un 18% en Navidad. En el nuevo plan estratégico ambos mercados crecerán “casi a doble dígito” en los próximos cinco años. “Seguirán creciendo aunque haya nuevos mercados, son una pieza clave”, apunta.

Pero en el incremento de ventas previsto de, “mínimo”, un 30%, la principal palanca de crecimiento será ahora la expansión internacional, en la que Rougeot abre la puerta incluso a hacer adquisiciones. Sin embargo la prioridad será llevar las marcas como Nenuco o Pinypon.

Otra de las herramientas para crecer será avanzar en la innovación de sus productos “reinventando los clásicos”. Rougeot explica que los avances tecnológicos, con juguetes que interactúan con los niños, le han permitido a la empresa dar más valor a sus productos, “alcanzando los 90 euros”, un segmento con un margen de rentabilidad más amplio.

Además, Rougeot avanza que el plan estratégico incluye el lanzamiento de nuevas marcas propias. La primera está aterrizando ahora y tiene por objetivo reducir la estacionalidad de las ventas. La directiva señala que para la próxima campaña de navidad llegará otra enseña y nuevas categorías.