CaixaBank, Bankia y Siemens Gamesa: las apuestas de Bestinver

Que el sector financiero gusta a las firmas de inversión parece que es algo de lo que no hay duda. De hecho, en el caso de la cartera ibérica de Bestinver ocupa el segundo puesto, con un peso del 22,6%, solo superado por el industrial (41,1%). Por nombre concretos, la gestora elige a Unicaja Banco (5,7%), CaixaBank (ha incrementado su presencia hasta el 3,5%) y Bankia (3,3%).

De la Lastra considera que la inestabilidad desatada por Cataluña ha pasado factura al banco que gestiona Gonzalo Gortázar, pero el castigo sufrido en los últimos meses no se corresponde con los fundamentales de la entidad. “Hay tres características que nos gustan: su exposición a los productos de ahorro que genera comisiones; su amplia base de depósitos, con la que en caso de una subida de tipos obtendría unos beneficios interesantes; y el hecho de que se trata de una de las mayores franquicias de España que le da mayor capacidad de inversión en tecnología, pudiendo convertirle en ganador en un entorno de consolidación”, recoge el informe del cuarto trimestre de 2017.

El director de inversiones apunta que la gestión llevada a cabo por José Ignacio Goirigolzarri les lleva a seleccionar a Bankia de entre los representantes de la banca española que más les gusta. “En términos de valoración es una firma atractiva, pero no un chollo”, aclara Beltraán de la Lastra, presidente y director de inversiones de Bestinver.

CaixaBank no ha sido el único valor en el que Bestinver ha incrementado posiciones. En el sector industrial la firma eleva su peso en Siemens Gamesa (6,7% del patrimonio. “Todo lo que podría salir mal en 2017 salió. Se dio la tormenta perfecta”, indica De la Lastra. Con la mirada puesta en los próximos meses desde la gestora sostienen que “los recientes eventos y noticias que han penalizado la cotización de la compañía no cambian nuestra tesis de inversión”. En Bestiver consideran que lo realmente importante es el trascurso del negocio, así como la evolución y lanzamientos de nuevos productos y tecnologías. A esto añaden que el parón de crecimiento en la India no es estructural, sino debido a los cambios en el sistema de subastas.

En el lado de las incorporaciones de la cartera ibérica destacan Aedas y Jeronimo Martins. En un contexto de renacer del sector inmobiliario, De la Lastras considera que la promotora inmobiliaria que debutó en octubre en la Bolsa les permite beneficiarse de la mejora del crecimiento así como de la demanda del mercado inmobiliario en España. “A esto se suma el menor acceso al crédito, que hace que se favorezca la asignación de crédito promotor a compañías grandes, solventes y con diversificación geográfica”, destacan.

Cartera internacional

En la cartera internacional la distribución por sectores está liderada por el de consumo (35,4% del patrimonio). A este le siguen el industrial (315), financiero (13,6%) y el de comunicación y tecnología (9,2%). La liquidez en esta cartera alcanza el 10,8% frente al 9% de la cartera ibérica, niveles similares a los de cierre de 2016.

Los incrementos de peso han corrido a cargo de la finlandesa Kemira OYJ y la británica Technipfmc. El presidente de Bestinver afirmó que los bajos niveles de volatilidad vividos el año pasado se deben a “la falsa complacencia provocada por 10 años de política monetaria expansiva”. Esto ha permitido minimizar el impacto de acontecimientos como el brexit que “están suponiendo un verdadero drama para el país, especialmente para el sector retail”, afirmó. Para poder sortear este escenario desde la firma apuestan por compañías defensivas nacionales” como Greggs, la cual engrosa la lista de reducciones junto a Koenig+ Bauer la empresa de impresión. Por su parte, las incorporaciones en cartera de la recta final del año tuvieron como protagonistas a Befesa medio ambiente, Arjo y Andritz.