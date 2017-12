¿Buscas trabajo? Oposita a Correos, buscan 1.869 nuevos carteros

Correos ha aprobado una nueva oferta de empleo para incorporar 1.959 trabajadores, de los que 1.869 serán carteros y agentes de centros de clasificación postal, y los noventa restantes distintos puestos directivos o de especial complejidad, informa Europa Press.



Se trata de la tercera oferta de empleo que la compañía integrada en SEPI lanza desde 2015, cuando las empresas públicas volvieron a contratar tras la crisis. En ese año, la sociedad aprobó una oferta para incorporar 1.606 trabajadores y el pasado año otra para 2.443 efectivos.



No obstante, la materialización de estos procesos de selección, mediante la realización de los correspondientes exámenes y pruebas, acumula cierta demora.



Se da la circunstancia de la que la oferta de 2017 se aprueba cuando siquiera se ha puesto en marcha el proceso de selección correspondiente a la de 2016 y unos meses después de que se incorporaran a sus puestos los trabajadores seleccionados en la oferta de 2015.



Las ofertas de empleo de Correos se enmarcan en la tasa de reposición de personal que la Ley de Presupuestos Generales del Estado permite acometer a las empresas públicas. No obstante, en el caso de la sociedad postal es del 75% y no del 100% por haber incurrido en pérdidas en dos de los

tres últimos ejercicios.



Correos es una de las empresas con mayor plantilla del país. A cierre del pasado año contaba con 51.027 trabajadores, que se elevan a 57.000 efectivos en el caso de considerar todo el grupo, esto eso, al sumar sus distintas filiales.



CONVOCAR EXAMENES.



A partir de ahora, la compañía tiene pendiente de lanzar las bases específicas de la convocatoria de 2016, la mayor de todas dado que presenta 2.435 plazas. Esto es, debe especificar los puestos que busca, su reparto por provincias y los requisitos que se exigen a los interesados, para

posteriormente convocar los preceptivos exámenes. En el caso de la nueva convocatoria, la aprobada este jueves y correspondiente a 2017, las 1.869 vacantes destinadas a cubrir los puestos

operativos se cubrirán mediante concurso-oposición, y el resto por concurso de méritos.



CC.OO. indicó en un comunicado que, como ya hiciera en anteriores convocatorias, pedirá que el mayor número de plazas ofertadas sean de tiempo completo. De su lado, CSIF consideró insuficiente la oferta "ante las necesidades de los distintos centros de trabajo" y la "necesidad

de renovar una plantilla que actualmente presenta una edad media de 48 años".



Correos aprueba una nueva oferta de empleo mientras está inmerso en su estrategia de transformación digital, con el que busca convertirse en el operador logístico de referencia del comercio 'online' con el fin de sortear así la caída de los envíos postales tradicionales. En este

sentido, la operadora trabaja en el diseño de un nuevo plan estratégico para los próximos años.