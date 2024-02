¿No sabes qué números tienes bloqueados en tu Android? Así lo descubrirás

Bloquear contactos no deseados en tu dispositivo Android es una función útil que te brinda control sobre tu teléfono y las llamadas que recibes. Sin embargo, a veces, es posible que desees revisar tu lista de números para desbloquear algunos -o incluso confirmar que todavía están bloqueados-. Esto es bastante sencillo como vas a comprobar en el sistema operativo de Google.

Existen dos formas para ver tu lista de contactos bloqueados en Android: a través de la aplicación Teléfono o la app Contactos de Google. En ambos casos, la efectividad está completamente garantizada

Motivos para bloquear un contacto en Android

Bloquear contactos principalmente te ayuda a filtrar llamadas y mensajes no deseados de spammers, publicidad telefónica -o, incluso, de amigos con los que ya no lo son-. Garantiza, por lo tanto, que no seas molestado por comunicaciones no deseadas.

Puede que quieras revisar tus contactos bloqueados de vez en cuando para revisar y reevaluar la lista, y de esta forma decidir si algunos debes estar ya fuera o dejarlos como están. Incluso, podrías descubrir que bloqueaste accidentalmente un contacto y tener la oportunidad de deshacer la acción.

Revisar una lista de bloqueados también puede ser útil para los padres que gestionan los dispositivos de sus hijos, ya que evitan potenciales peligros que llegan de llamadas de poca confianza. Por lo tanto, saber cómo gestionar esto es algo de lo más recomendable.

Revisar mediante la aplicación Teléfono

Primero, mostraremos cómo encontrar los números bloqueados con la aplicación de Teléfono estándar en tu dispositivo Android. Los pasos pueden variar según tu teléfono específico. En tu aplicación Teléfono o Marcador, abre el menú y ve a Configuración (o Ajustes).

En la página de configuración, pulsa en la opción Números Bloqueados. Esto abrirá una lista de todos los números bloqueados en tu dispositivo.

Nuevamente, esto puede verse diferente dependiendo de tu dispositivo, pero debería haber una sección en la configuración para ver una lista de números bloqueados.

SmartLife

Revisa la información y toma las medidas que consideres oportunas.

Has finalizado

Uso de la app Contactos de Google

Si utilizas la aplicación Contactos de Google, que viene preinstalada en los teléfonos Google Pixel (y que se descarga de forma gratuita en Play Store), es muy fácil acceder a tus contactos bloqueados en un solo lugar.

Primero, abre la aplicación Contactos de Google.

Luego, ve a la pestaña Arreglar y gestiona en la parte inferior de la pantalla.

Encontrarás la opción Números Bloqueados bajo Otras herramientas. Pulsa para obtener la lista de contactos bloqueados.

SmartLife

Ya puedes ver todos los contactos y decidir qué hacer con cada uno de ellos.

Has completado el proceso

Cómo desbloquear contactos

Para desbloquear contactos, generalmente solo necesitas pulsar en el número o la X junto a él en la lista de números bloqueados. Los pasos son los que te mostramos a continuación: Configuración > Números Bloqueados que has utilizado antes a la hora de revisar la información. Por lo tanto, no es nada complicado.