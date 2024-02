Windows 12 llegará dentro de poco, pero no será la próxima actualización de Microsoft

Desde su lanzamiento, Windows 11 ha representado una mejora significativa respecto a las versiones anteriores del popular sistema operativo de escritorio, pero los usuarios siempre están ansiosos por conocer la próxima actualización que llegará. Microsoft ha mantenido bastante discreción sobre cuándo se lanzará Windows 12, pero la compañía finalmente ha revelado algo: no será esta iteración la próxima que se lance.

En su lugar, la próxima gran actualización de Windows se llama Windows 11 v24H2, y lo hará este mismo año- Al anunciar nuevas versiones preliminares de Windows 11 Insider Preview, Microsoft mencionó en el registro de cambios que la próxima gran actualización su sistema operativo. Esta será la habitual actualización anual de funciones de este año y se espera que sea oficial justo después del verano.

Opciones que se deben esperar de la actualización

Queda claro, por lo tanto, que no hay que especular más con la llegada inminente de Windows 12, ya que desde la compañía de Redmond dejan claro que lo siguiente que lanzarán será la 24H2 del sistema operativo que actualmente es el último que ha puesto en el mercado (pero esto no quiere decir que el nuevo salto evolutivo no sea una realidad a finales de 2024).

Unsplash

Las nuevas versiones preliminares de Windows 11 Insider Preview incluye algunas características notables, que se espera que lleguen en la nueva iteración. La principal es el soporte para sudo, lo que facilita a los usuarios ejecutar comandos como administradores, similar a cómo funciona sudo en Linux. Además, Microsoft Copilot dentro de Windows ha recibido capacidades contextuales adicionales, lo que facilita el uso del chatbot de IA. También hay algunos cambios visuales, con más ajustes que pasan de los cuadros de diálogo al estilo del Panel de Control a estar integrados dentro de la aplicación Configuración.

Estos son algunos ejemplos de las opciones que se espera que lleguen con la actualización anual de Windows 11 que se espera para este año, y que será el siguiente salto para este conocido sistema operativo.

Alguna cosa más que se puede esperar

Junto con la información de disponibilidad antes mencionada, Dell también reveló que Windows 11 Versión 24H1 vendrá con soporte WiFi 7. Este estándar, también conocido como IEEE 802.11be, es el próximo que llegará en la conectividad inalámbrica, que representa un avance significativo en la tecnología de redes, que proporcionará un rendimiento extremadamente alto para mejorar considerablemente la velocidad, el rendimiento y la eficiencia de esta forma de acceder a Internet.

Microsoft

Además, se espera que la capacidad de usar teléfonos Galaxy como webcam para los ordenadores sea una realidad este mismo año -con ciertas limitaciones, eso sí-, por lo que puede ser otra de las novedades. Después del verano, seguro que saldremos de dudas.