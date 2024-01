Instagram activa una función ideal frente uso excesivo de los adolescentes

Instagram ha anunciado la introducción nueva funcionalidad específica para las cuentas de adolescentes. Esta tiene el objetivo de limitar su tiempo en la aplicación, algo que muchos padres quieren y que es positivo para los menores. Te contamos exactamente qué es lo que ha decidido la plataforma propiedad de Meta.

Esta novedosa función fue anunciada por la compañía, que se podía denominar como "toques nocturnos", consta de mensajes que se mostrarán cuando los adolescentes hayan pasado más de 10 minutos en Instagram de forma continuada por la noche - en secciones como Reels o Mensajes Directos. La notificación recordará a los adolescentes que es tarde y los animará a cerrar la aplicación para irse a dormir.

Un mensaje que Instagram espera que sirva de ayuda

Cuando los adolescentes superen los 10 minutos en Instagram después de las 10 PM, verán una notificación que indica lo siguiente: ¿Es hora de hacer una pausa?, seguida del mensaje Se está haciendo tarde. Considera cerrar Instagram por la noche. La red social ha indicado que estos "toques nocturnos" se activarán automáticamente después de la hora antes mencionada y no podrán desactivarse -lo que significa que los adolescentes no podrán elegir verlos o no-. Por supuesto, se tendrá la opción de descartar el aviso y continuar utilizando la aplicación.

Instagram

Esta iniciativa de Instagram se suma a otras características ya existentes diseñadas para reducir el tiempo que los adolescentes pasan en la aplicación. Así, la plataforma ya cuenta con la función Tomarse un descanso, que muestra recordatorios a pantalla completa a los adolescentes para que tomen pausas regulares de la aplicación, así como el modo Silencio, que permite a los adolescentes silenciar notificaciones y notificar a otros que no están disponibles durante un período de tiempo determinado.

La presión lleva al servicio a incluir este tipo de funciones

Estos "toques nocturnos" y otras funciones destinadas a la seguridad de los adolescentes en Instagram surgen en un contexto en el que Meta, la empresa matriz de la red social, está enfrentando presiones regulatorias para mejorar las medidas de protección de los niños. Un ejemplo de lo que decimos es que la compañía está programada para testificar ante el Senado sobre la seguridad infantil el 31 de enero. Además de Meta, ejecutivos de otras plataformas como X (anteriormente Twitter), TikTok, Snapchat y Discord también comparecerán ante el comité.

Instagram

Este anuncio de Instagram llega un día después de que TechCrunch informara sobre documentos internos de Meta relacionados con la seguridad infantil, revelando que la empresa no solo comercializaba intencionalmente sus aplicaciones hacia los niños, sino que también era consciente de la cantidad significativa de contenido inapropiado compartido entre adultos y menores en sus plataformas.

En este contexto, la implementación de estos "toques nocturnos" parece ser un paso positivo adicional de Instagram para abordar las crecientes preocupaciones sobre el tiempo que los adolescentes pasan en la aplicación y el contenido potencialmente perjudicial al que pueden estar expuestos. La incapacidad de los adolescentes para desactivar estas notificaciones refleja el compromiso de la plataforma de tomar medidas proactivas para fomentar hábitos de uso saludables entre sus usuarios más jóvenes. Sin embargo, la efectividad de estas medidas y su impacto real en la seguridad y bienestar de los adolescentes aún está por determinarse.