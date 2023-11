Esta patente de Apple hará que nadie pueda ver lo que haces con tu iPhone

La privacidad en nuestros smartphones es cada vez más importante. Los teléfonos actuales son ordenadores de bolsillo, con todo tipo de apps con las que poder trabajar, hacer fotos… El problema es que cualquiera puede ver tu pantalla mientras la utilizas.

No es un tema baladí en absoluto. El espionaje es un problema cada vez más serio, y a nivel de usuario hay momento en los que no quieres que nadie vea lo que haces con tu móvil. Sencillamente, es tu vida, que nadie curiosee lo que no quieras.

Y es justo lo que quiere evitar Apple, que ha solicitado una patente para un tipo de pantalla perfecta para proteger tu privacidad. Para ello, apostarán por una lámina que garantiza que solo el usuario pueda ver correctamente el contenido de la pantalla.

La pantalla de tu próximo iPhone será más difícil de espiar

Actualmente, las pantallas Apple existentes, ya sean LCD u OLED, tienen un campo de visión muy cercano a los 170 grados. Esto significa que cualquier persona que mire por encima de tu hombro verá el contenido de la pantalla.

Así que la compañía ha presentado una nueva patente, como han informado desde Apple Insider, y que tiene un mecanismo de lo más curioso. Con el nombre de "Películas de privacidad para pantallas curvas" propone poner una capa de cobertura sobre la pantalla.

Hablamos de una película polarizada que evita que la luz salga en todas direcciones. Así que, el único que podrá ver la pantalla correctamente será el usuario que esté justo delante de ella.

En el vídeo que acompaña estas líneas, podemos ver una solución parecida para el iPad. Es cierto que si alguien se pone justo detrás de ti, podrá ver el contenido que haya en la pantalla del iPhone, pero limita bastante las posibilidades.

La idea de este panel es que sea un filtro controlable eléctricamente para que el usuario pueda controlar el nivel de polarización para que otros usuarios puedan ver el contenido o no.

Por ejemplo, igual quieres enseñarle un vídeo a tu pareja o a un amigo. Pues será tan sencillo como desactivar el polarizador para ver el contenido sin problema alguno. Además, es probable que este elemento de cristal líquido cuente un filtro de color, lo que permitiría que las imágenes con ciertos colores se limiten solo al usuario que está utilizando el iPhone.

Este sistema es menos efectivo, pero sí que puede ayudar a la hora de ahorrar batería, al utilizar una pantalla en blanco y negro, por ejemplo.