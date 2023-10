Sorpresa para los más otakus: Crunchyroll llegará a Amazon Prime

Amazon Prime Video sigue creciendo para convertirse no solo en una de las mejores plataformas de streaming, sino en un centro donde aunar todo tipo de contenidos. Por ejemplo, ya puedes ver HBO Max o DAZN desde tu suscripción a Prime Video.

Y si eres un otaku empedernido, te traemos una excelente noticia: Crunchyroll llegará a Amazon Prime Video España en 2024. Tal y como informan los compañeros de ADSLZone, la empresa ha anunciado que, en algunos países, ya es posible acceder al servicio de Crunchyroll desde Amazon Prime Video.

Además, el año que viene también podrás contratar Crunchyroll desde Amazon Prime Video España, lo que es una excelente noticia si planeabas darte de alta.

Crunchyroll se integrará en Amazon Prime Video: siguiendo los pasos de HBO Max y otras plataformas

Es cierto que habrá que esperar un poco para poder ver Crunchyroll a través de tu suscripción a Amazon Prime Video, pero es una gran noticia. Personalmente tengo DAZN contratado a través de Prime Video y es realmente cómodo.

Por si no conoces Crunchyroll, es el Netflix de los amantes del anime, manga y dorama. Posicionada como el gran referente entre los servicios de transmisión de anime en el mundo, con millones de usuarios y una amplia variedad de series, películas y otros contenidos relacionados con la cultura japonesa, es una plataforma idónea para los más otaku.

Entre sus obras más conocidas, encontrarás "Naruto" y "Naruto Shippuden", "Attack on Titan" ("Shingeki no Kyojin"), "My Hero Academia" ("Boku no Hero Academia"), "One Piece", "Black Clover", "Re:Zero", "Dr. Stone", "The Rising of the Shield Hero" ("Tate no Yuusha no Nariagari"), "Demon Slayer" ("Kimetsu no Yaiba") y mucho más.

De momento Crunchyroll aterriza en Amazon Prime Video en las regiones de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Suecia. Además, poco a poco irán ampliando las regiones donde estará disponible.

Respecto a los precios, de momento habrá que esperar. Crunchyroll cuesta actualmente 4,99 euros y 6,49 euros en función de la tarifa Fan o Mega Fan. Pero no sabemos si cuando se integre en Prime Video habrá una subida de precios. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos cuesta 8 y 10 dólares, es probable que suceda.

Como te hemos indicado, la llegada de Crunchyroll a Amazon Prime Video no significa que puedas acceder a esta plataforma de streaming enfocado al anime sin pagar. Pero tendrás la posibilidad de hacerlo directamente desde la app de Prime Video, lo que hace que se unifique todo y sea más cómodo y accesible.