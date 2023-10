Los tablets Samsung Galaxy Tab A9 y A9+ llegan a la gama de entrada Android

Samsung ha anunciado la llegada de sus tablets Galaxy Tab A9 y la Galaxy Tab A9+, que saldrán a la venta en todo el mundo (incluyendo España). Ambos modelos ya fueron vistos en un par de mercados a principios de este mes, y comenzarán a llegar a más regiones en las próximas semanas.

Lo más importante de la Galaxy Tab A9

El dúo Galaxy Tab A9 está destinado a aquellos que no desean las versiones más caras Galaxy Tab S9 FE y Galaxy Tab S9+ FE y, como resultado, tienen especificaciones más modestas. La Tab A9 es el modelo de entrada y cuenta con una pantalla LCD de 8,7 pulgadas con una resolución de 1.340 x 800 píxeles y una frecuencia de actualización de 60 Hz. La pantalla se complementa con un sistema de altavoces estéreo.

En cuanto al rendimiento, la Tab A9 cuenta con un procesador MediaTek Helio G99 y está disponible en configuraciones de RAM y almacenamiento de 4 + 64 GB y 8 + 128 GB (también tiene una ranura para tarjetas microSD). En el apartado de la fotografía, incluye una cámara trasera de 8 y una cámara frontal de 2MP. Estos se redondea con una batería de 5.100 mAh en el apartado de la conectividad, existe tanto WiFi como Bluetooth 5.3 (en algunas regiones habrá una variante con LTE).

Samsung

Lo que ofrece la Samsung Galaxy Tab A9+

Este es un modelo que integra una pantalla LCD Full HD+ de 11 pulgadas (1.920 x 1.200 píxeles) con una frecuencia de actualización de 90 Hz, siendo su procesador Snapdragon 695, con las mismas configuraciones de RAM y almacenamiento que la Tab A9 antes mencionada. También cuenta con altavoces cuádruples; cámaras traseras y frontales -de 8 y 5MP-; una batería de 7.040 mAh con carga de 15W; y conectividad de datos 5G.

Los dos modelos funcionan con Android 13 con la capa One UI 5.1.1 de Samsung. Y aunque no hay soporte para el lápiz S Pen, el modelo Plus es compatible con Samsung DeX y funciones como la multitarea en pantalla dividida con tres aplicaciones. La compañía coreana no revela qué tipo de soporte recibirán las Tab A9 y A9+, pero se puede asumir que recibirán importantes actualizaciones del sistema operativo durante dos años, con Android 14 y One UI 6.0 llegando más adelante este año.

Samsung

La Galaxy Tab A9 y la Galaxy Tab A9+ están disponibles en grafito, plateado y azul marino, y sus precios varían según los mercados -por ahora en España no se ha indicado lo que habrá que pagar por cada una de ellas, pero puedes consultar cuánto cuestan en tu país visitando el sitio web de Samsung-.