Netflix deja de funcionar en algunas teles y consolas antiguas, y no se puede hacer nada

Netflix es, de nuevo, noticia. El motivo es el fin del soporte de su aplicación en algunos dispositivos antiguos. Algunos usuarios de la plataforma han recibido advertencias de que, a partir del 16 de octubre, sus dispositivos ya no podrán acceder a los contenidos en streaming.

Un ejemplo es que un usuario de Reddit menciona que el reproductor de Blu-ray de su madre ya no es compatible, mientras que otro reporta que un televisor Sony más antiguo también muestra el correspondiente aviso. Aparte, otras personas con equipos de Toshiba y Samsung que se les informó que ya no serán compatibles. Es decir, que se trata de algo generalizado y hablamos de equipos que, por lo general, tienen más de diez años.

¿Por qué Netflix termina el soporte para dispositivos?

Esto se debe a varios factores, incluyendo la seguridad y el ofrecer una buena experiencia de usuario. Los dispositivos más antiguos que no se actualizan pueden tener problemas de seguridad. Además, los equipos afectados tienen el problema de funcionar demasiado lento, lo que no es positivo e, incluso, puede llevar a que existan errores. Y dado que Netflix está en constante evolución y añadiendo nuevas características (ya sea soporte publicitario, funciones de intercambio de contraseñas o títulos interactivos), lamentablemente no pueden soportar avances que son importantes.

Unsplash

Todos los usuarios han sido dirigidos a una página de ayuda de Netflix, que establece lo siguiente si recibes el mensaje de discontinuación: "significa que Netflix ya no está disponible o no estará disponible en tu dispositivo. Aún puedes disfrutar de Netflix en muchas televisiones y dispositivos de transmisión, así como en teléfonos, tabletas y computadoras". Por lo tanto, no hay vuelta atrás independientemente que se actualice o no la aplicación que se utiliza. En consecuencia, la única solución es comprar un nuevo equipo o, en su defecto, realizar mirroring desde un smartphone con reproductores como los Chromecast de Google (en cualquiera de sus versiones) o los propios Fire TV de Amazon.

Unsplash

Si tienes dudas de la compatibilidad, Netflix te ayuda con una web

La plataforma de vídeo Netflix, por suerte, tiene una página web dedicada que muestra una lista de dispositivos compatibles (y que certifica la propia plataforma), ya sean reproductores de medios de transmisión, televisores inteligentes o consolas de juegos. De esta forma, si te decides a adquirir un nuevo televisor o reproductor multimedia, puedes evitar tener el problema del que hablamos y que, como hemos indicado, no tiene vuelta atrás.