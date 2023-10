Apple quiere que sus iPhone se actualicen sin sacarlos de la caja. ¿Cómo?

Apple es un experto en la innovación. Te puede gustar más o menos la firma de la manzana mordida, pero ha sido el fabricante el que ha revolucionado el sector de la telefonía cuando presentó su primer iPhone.

Y tenemos innumerables ejemplos, uno de los más recientes ha sido la adición e su Dynamic Island que ya vemos en modelos Android para dejar claro que Apple marca el camino en algunos aspectos.Ahora, a través de los compañeros de Bloomberg, sabemos de los próximos planes de la compañía.

Vuelve a ser Mark Gurman, el aclamado periodista especializado en todo lo que tenga que ver con Apple, el que ofrece nueva información sobre la compañía. ¿Su próximo objetivo? Que los iPhone se actualicen en sus cajas para que, al comprar un teléfono, siempre tengan la última versión de iOS.

Apple no quiere que pierdas el tiempo actualizando tu teléfono

Así que la firma de la manzana mordida está desarrollando un dispositivo que es una plataforma en la que se puede colocar un iPhone en su caja para que se actualice. Con ello, los usuarios no tendrán que hacer nada en este aspecto: abrir el teléfono y utilizarlo. Recordemos que, si encima vienen de un iPhone anterior, la configuración de su viejo móvil se pasará al nuevo

Esto puede ser un invento revolucionario que no tardarán en copiar sus rivales. Principalmente porque, a no ser que compres un teléfono pocos meses después de su lanzamiento, seguramente no tendrá la última versión del sistema.

Y con este sistema, se ahorra el proceso al usuario. Como podrás imaginar, no hablamos de un producto que vaya a llegar al mercado de consumo, ya que no tendría sentido alguno. Sino que será un producto destinado a las tiendas.

De esta manera, cuando compres un iPhone, directamente te lo darán con la última versión del sistema operativo tras dejarlo sobre esta ingeniosa estructura. Mark Gurman no ha especificado cómo lo harán, pero seguramente implementen un chip de bajo consumo que permita actualizar el iPhone dentro de la caja.

Para ello, solo hay que poner el teléfono en la estructura para que el iPhone empiece a actualizarse a la última versión de iOS. Una ve finalice el proceso, el teléfono volverá a apagarse. Veremos lo que tarda Apple en implementar este sistema en sus puntos de venta, porque la idea suena muy interesante. A no ser que haya una actualización con fallos y te la lleves obligado al comprar el teléfono...