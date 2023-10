El ministro de Industria, Comercio y Turismo participa en el VII Congreso Nacional de Registradores

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, ha asistido al VII Congreso Nacional de Registradores que concluye este viernes en Tenerife después de tres días de debate sobre seguridad jurídica y sostenibilidad. El ministro ha reconocido el compromiso de los registradores en momentos difíciles como la pandemia o la erupción del volcán de la Palma, destacando la vocación de servicio público de estos profesionales y sus trabajos en defensa de la protección del patrimonio histórico.

Además, Héctor Gómez ha destacado la importancia del turismo (que este año está batiendo todos los récords) como un hecho transversal que garantice la sostenibilidad. Para finalizar ha resaltado el éxito de los proyectos de colaboración que el ministerio mantiene con los registradores en materia de pymes, y ha mostrado su predisposición a continuar trabajando en acciones conjuntas. El ministro ha subrayado que los registradores “están a la vanguardia de los servicios públicos”.

Por su parte, la decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, ha señalado que “los registradores entendemos que no podrá ofrecerse un turismo de calidad si no se garantiza la legalidad de la oferta de alojamiento en apartamentos mediante los llamados usos turísticos”. En este sentido, ha señalado que la herramienta Regturi (proyecto liderado por los registradores) controla que no se pueda subir ninguna oferta ilegal a las plataformas (porque esté prohibida por los estatutos vecinales, por ejemplo, o porque sean viviendas de protección pública). “Un turismo sostenible de calidad exige que las plataformas garanticen que quien sube una oferta sea el propietario del apartamento o el titular de un derecho que le permita disponer de su uso, evitando que nuestro visitante, se encuentre al llegar la puerta cerrada. No se puede permitir que la sombra del fraude o la desconfianza se instale en la oferta turística, con el riesgo reputacional que encierra”, ha asegurado.

Identidad digital

La digitalización y el uso de inteligencia artificial (IA) generativa han hilado un interesante debate durante la última jornada del congreso nacional de registradores que se celebra en Tenerife. La mesa, moderada por Borja Adsuara, abogado y consultor experto en derecho, estrategia y comunicación digital, ha destacado la importancia vital de la ciberseguridad en un mundo totalmente digital. Además, ha señalado, se abre un mundo de posibilidades en los que los registradores pueden tener un papel importante. La aplicación de la normativa europea sobre identidad digital abre un abanico de nuevos servicios como verificadores cualificados. Por otro lado, ha aventurado, la profesión no desaparecerá con la IA. Al contrario, “va a ser más necesaria que nunca la existencia de expertos que entrenen al sistema y lo controlen”. Adsuara ha afirmado que los registradores son como “los hacker buenos de la seguridad jurídica”.

Maite Arcos, directora de la Fundación ESYS (Empresa Seguridad y Sociedad Digital) ha anunciado un proyecto en colaboración con los registradores para asegurar que los menores no acceden a contenidos para adultos en el mundo online. “Hay una normativa que obliga a los prestadores que los que acceden son mayores de edad, pero no está siendo cumplida”, ha señalado. El proyecto, financiado con los fondos Next Generation, permitirá contrastar en cada momento si quien accede al contenido es mayor de edad respetando en todo momento la privacidad. Ya se ha presentado a la Agencia de Protección de Datos (AEPD) con éxito.

Pablo Haya, investigador de ciencia de datos y big data, ha afirmado que “de aquí a cinco, diez o quince años las maquinas habrán generado la misma información que ha generado la humanidad”. Los modelos de lenguaje con los que se ha entrenado a las máquinas han evolucionado rápidamente hasta conseguir herramientas como el Chat GPT. Sin embargo, ha señalado, la tecnología es el menor de los problemas ante posibles conflictos legales o éticos. En su opinión, el foco siempre ha estado y estará en las personas.

Por su parte, Nacho Alamillo, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Murcia, ha reflexionado sobre la normativa eIDAS que está configurando el futuro digital de Europa. Si el primer reglamento ha asentado las bases de la identificación electrónica, eIDAS 2 permitirá hacer operativa la identidad digital para su uso generalizado con entidades públicas y privadas por toda la Unión. Será un salto cualitativo, ha asegurado el experto. Se podrá agregar atributos a la identidad digital (como la existencia de una titulación, por ejemplo) con total seguridad y privacidad.