Por fin: Facebook nos dejará crearnos perfiles secundarios totalmente independientes

Llevamos años pidiendo a Facebook la posibilidad de crear distintos perfiles de usuario para una misma persona. Una opción de lo más útil pero que no estaba disponible en la popular red social de Meta. Hasta ahora.

Y es que la empresa dirigida por Mark Zuckerberg acaba de anunciar la llegada de la posibilidad de crear subperfiles totalmente independiente de tu cuenta principal. Y ojo, que este nuevo perfil será como uno diferente, pudiendo añadir a tus propios amigos, seguimientos, páginas y demás.

Como ha indicado Meta a través de un comunicado de prensa “Ahora puedes crear múltiples perfiles personales para organizar tu experiencia en Facebook: piensa en un perfil para la escena gastronómica que te encanta y otro para mantenerte al día con tus amigos y familiares.”

Cómo funcionan los nuevos perfiles de Facebook

Lo cierto es que no tenía sentido el no poder crearte un nuevo perfil de cuenta. Personalmente utilizo mucho Facebook para encontrar viajes a buen precio, compraventa y alquileres de piso. Y no me gusta tener que estar separando todo.

Ahora, podré tener una subcuenta centrada solo en el tema de ventas y viajes, y utilizar mi cuenta de Facebook original para interactuar con mis amigos, familiares y otros conocidos.

También puede ser muy útil para aquellos que utilicen una cuenta de facebook por trabajo, ya que ahora podrás mantener tus relaciones personales y profesionales separadas, o puede que quieras mantener un perfil vinculado a una comunidad de la que forma parte y otro perfil solo para amigos.

Así que Facebook ha aceptado por fin el que podamos crear múltiples perfiles personales para que puedas organizar fácilmente con quién compartes y qué contenido ves en las distintas partes de tu vida.

La plataforma ha dejado claro que hoy empieza a desplegar esta función y continuará a lo largo de los próximos meses. De esta manera, vamos a poder crearnos varios perfiles de forma sencilla.

Meta ha explicado el proceso y es sumamente sencillo:

Elige un nombre y ten un @nombre de usuario para hasta cuatro perfiles personales adicionales.

Conéctate con las personas o comunidades que elijas para que cada perfil tenga un Feed único con contenido relevante e intereses compartidos.

Sí, no tendrá más misterio. Así que ahora solo falta que Meta actualice su app de forma oficial para que podamos disfrutar de la posibilidad de crearnos otros perfiles a través de una cuenta principal de Facebook. Una medida muy esperada y que muy pronto estará disponible para todos.