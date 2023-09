WhatsApp para iPad ya está disponible en beta para que puedas chatear desde tu tablet de Apple

Hay veces que las grandes compañías hacen movimientos inexplicables. Y el mejor ejemplo lo tenemos en WhatsApp. La mayor plataforma de mensajería instantánea ha tardado muchísimo en lanzar una versión para tablets Android. Y, un año después, parece que por fin podremos instalar WhatsApp para iPad de forma oficial.

Es cierto que a través de la versión web de la plataforma puedes utilizar WhatsApp en un iPad. Pero es inexplicable que no cuente con una app oficial que puedas descargar. Más, desde que la plataforma ha añadido un modo multidispositivo.

Pero las súplicas de los propietarios de un iPad por fin tendrán respuesta. O esto es lo que se desprende de la última publicación realizada por los compañeros de WaBetaInfo. Hablamos de un portal especializado en todo lo relacionado con WhatsApp, y que ha descubierto que la beta de WhatsApp para iPad ya está disponible.

WhatsApp para iPad está más cerca que nunca

Como te decíamos, el año pasado llegó WhatsApp para tablets Android, pero la app oficial de la plataforma para el iPad se hacía esperar. Hasta ahora. Así que, si formas parte del programa beta de WhatsApp, que sepas que muy pronto vas a poder instalar la app en tu tablet.

Por si no conoces esta herramienta, Testflight es un programa de Apple que permite a los desarrolladores de aplicaciones distribuir versiones beta de sus aplicaciones a usuarios seleccionados para obtener comentarios y probar la aplicación en condiciones reales.

WhatsApp utiliza Testflight para probar nuevas funciones y correcciones de errores antes de lanzarlas a la versión pública de la aplicación. Así que, aunque de forma limitada, Apple ya está empezando a ofrecer la versión beta de WhatsApp para iPad a algunos usuarios.

Ten en cuenta que no se puede acceder al programa TestFlight desde hace años, por lo que si no formas partes no podrás probar la beta de WhatsApp para iPad. Pero que ya esté esta versión disponible deja claro que su lanzamiento es inminente.

Como podrás imaginar, esta beta adapta WhatsApp a las dimensiones de la pantalla del iPad, independientemente de su tamaño para disfrutar de una mejor experiencia. ¿Cuándo lanzará Apple la versión final? De momento es muy pronto para saberlo, pero está claro que su lanzamiento es inminente.

Así que, si tienes un iPad de Apple toca estar muy atento, ya que en las próximas semanas deberían lanzar la app oficial de WhatsApp para que puedas utilizar esta aplicación de mensajería instantánea con tu tablet.