LG presenta un televisor de 118 pulgadas MicroLED para montarte un cine en casa sin proyector

LG es uno de los grandes referentes a la hora de comprar una Smart TV gracias a su impresionante tecnología OLED, utilizada por fabricantes de la talla de Philips, Sony, Samsung y Panasonic para sus mejores televisores inteligentes. Además, la firma coreana no para de sorprender con otros modelos.

Recientemente te hablamos de la curiosa pantalla portátil que la firma presentó en la IFA 2023. Y ahora acaban de sorprender con un nuevo miembro para su familia MAGNIT: un mastodóntico televisor de 118 pulgadas con resolución 4K. Eso sí, su precio es prohibitivo.

Así es el nuevo televisor de 118 pulgadas que ha presentado LG

Por si no conoces la tecnología MicroLED, es una pantalla que utiliza diodos emisores de luz (LED) de tamaño microscópico para crear imágenes. Los LED se colocan en una matriz, con cada LED representando un píxel en la imagen. Cuando un LED se enciende, emite luz de un color determinado.

Con ello, se consigue un contraste infinito, además de negros perfectos como en un panel OLED. Además, las pantallas MicroLED ofrecen mejores ángulos de visión, son mucho más eficientes energéticamente que las pantallas OLED, y no hay problemas de quemados ya que los LED no son orgánicos, por lo que no se degradan con el tiempo.

Sin duda, es la tecnología del futuro en el sector, y la encargada de acabar con la hegemonía del OLED. Pero por ahora, su coste de fabricación es muy alto, haciendo que de momento no sea un producto para el mercado de consumo.

Pero el departamento I+D de LG no para de innovar y ya han empezado a lanzar los primeros modelos de venta para usuarios particulares. Y este nuevo televisor LG MicroLED de 118 pulgadas es un buen ejemplo de ello, aunque costará 237.000 dólares, unos 215.000 euros al cambio.

A cambio, podrás disfrutar de la mejor calidad de imagen. Como ha indicado el fabricante a través de un comunicado de prensa, este nuevo modelo LSAL006, ofrece una “pantalla de 118 pulgadas con resolución 4K (3840 x 2160) que presenta la tecnología Micro LED de LG y una minúscula distancia entre píxeles de 0,68 milímetros.”

A esto hay que sumarle webOS, el sistema operativo de LG para su familia de Smart TV y que garantiza la mejor experiencia de usuario, pudiendo instalar todo tipo de juegos y aplicaciones.

Como no podía ser de otra manera, el procesador Alpha 9 es el encargado de dar vida a este televisor. Hablamos del SoC más potente de LG para su familia de televisores, y que presume de algoritmos avanzados de aprendizaje profundo y una extensa base de datos visual que cubre una amplia gama de géneros de contenido, lo que le permite analizar y ajustar de manera inteligente la calidad de la imagen de acuerdo con lo que el usuario está mirando.

Gracias a ello, el escalado es perfecto para ver contenidos en 4K aunque estén grabados a menor resolución, lo que es muy útil para ver la TDT en mejor calidad, por poner un ejemplo.

Tampoco faltan altavoces de 50W que crean un conjunto de 4.2 canales para disfrutar de la mejor experiencia acústica. También viene con cuatro puertos HDMI 2.1 completos y con soporte VRR y ALLM para los más gamers.

Un televisor de gama ultra premium y que, de momento, estará limitado al mercado de Corea del Sur, aunque la firma indica que llegará a Estados Unidos y otros mercados seleccionados, por lo que es más que probable que llegue a España.