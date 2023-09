Estas serían las características del Samsung Galaxy S24 Ultra. ¿Qué podemos esperar?

Samsung se ha posicionado como uno de los principales actores en el sector de la gama alta, y el gran protagonista en el mercado Android. Para ello presume de una gama de teléfonos impresionantes, con sus Galaxy Z y Galaxy S como grandes exponentes. Y ahora que se han filtrado las características del Samsung Galaxy S24 Ultra, está claro que el próximo titán de la firma coreana va a contar con una potencia increíble.

Antes de continuar, decir que estamos ante un rumor o filtración, por lo que no podemos dar total veracidad a la información hasta que Samsung la confirme. Pero teniendo en cuenta que no de los leaksters más populares es el que ha publicado estos datos, todo apunta a que serán las características del Samsung Galaxy S24 Ultra.

También hay que tener en cuenta que todo apunta a que hasta febrero de 2024, no veremos al Galaxy S24 Ultrea de Samsung, por lo que estos datos pueden variar. Sencillamente Samsung puede decidir en el último momento añadir más RAM, por ejemplo, pero podemos hacernos una idea.

Así será el Samsung Galaxy S24 Ultra

Y a tenor de la publicación que ha realizado Yogesh Brar a través de su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), podemos ver todos los secretos de un Samsung Galaxy S24 Ultra que no te decepcionará en absoluto.

Según el conocido filtrador, este Samsung Galaxy S24 Ultra presumirá de un apartado visual fuera de toda duda. Todo gracia a una magnífica pantalla Dynamic AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas y que ofrecerá resolución QHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Tampoco faltará el soporte HDR10+, como hemos visto en modelos anteriores, haciendo que el Samsung Galaxy S24 Ultra garantice la mejor experiencia visual.

Pasando al procesador, y como era de esperar, Samsung apostará por el mejor SoC del mercado. De esta manera, su corazón de silicio estará formado por un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, la joya de la corona de la firma americana y que garantiza un rendimiento a la altura de los más exigentes.

Eso sí, todo apunta a que la versión europea contará con un procesador Samsung Exynos 2400, pero habrá que confirmarlo. No han ofrecido datos de la RAM de este teléfono, pero seguramente partirá de los 12 GB.

Con acabados en titanio para que el diseño del Samsung Galaxy S24 Ultra sea espectacular ,este teléfono presumirá de un apartado fotográfico soberbio. La cámara de los Samsung Galaxy S suele ser impresionante, y en el caso del Galaxy S24 Ultra con más razón.

Para ello, la cámara del Samsung Galaxy S24 Ultra contará con un sensor principal de 200 megapìxeles, acompañado de un gran angular de 12 MP, cámara telefoto de 50 MP para hacer zoom 5X y un sensor 10 MP macro.

Una configuración que garantiza la mejor experiencia para los amantes de la fotografía, ya que esta cámara apunta maneras. ¿Y qué pasa con la cámara frontal del Samsung Galaxy S24 Ultra? Pues que con 12 MP podrás hacerte unas selfies de gran calidad.

Como no podía ser de otra manera, el Samsung Galaxy S24 Ultra llegará con Android 14 bajo el brazo, la última versión del sistema operativo de Google, bajo la capa personalizada One UI 6. No podíamos olvidarnos de su batería de 5.000 mAh con carga rápida de 45W

Ahora, solo falta esperar a febrero de 2024, la fecha en la que seguramente Samsung presente su nueva generación de teléfonos para conocer todos los secretos del Samsung Galaxy S24 Ultra.