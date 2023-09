Así será el nuevo Xiaomi 13T que promete separar a todos sus rivales en la gama alta

La serie Xiaomi 13T, que muchos apuntan que se lanzará en diferentes países de la Unión Europea, por ahora no ha hecho acto de presencia. Sin embargo, parece que la gama de producto tendrá un nuevo miembro en no mucho tiempo, el Xiaomi 13T Pro. Y, por los datos que han aparecido, su lanzamiento global probablemente se llevará a cabo el 16 de septiembre.

De acuerdo con la filtración, el smartphone estará equipado con el procesador Dimensity 9200 y ofrecerá dos opciones en lo que tiene que ver con la RAM: 12 o 16 GB, cantidad más que suficiente para que este sea un terminal que funcionará como un verdadero tiro. Además, tendrá varias capacidades de almacenamiento, que irán desde los 256 GB a 1 TB. Los usuarios tendrán la posibilidad de elegir entre dos colores: la variante Classic Black con un resistente respaldo de cristal y la opción Light Blue con una textura similar a la piel.

Buenas opciones por todos los lados

Otra de las buenas noticias de este Xiaomi 13T Pro será su pantalla OLED con resolución 1.5K. Esto ya es sinónimo de buena calidad, pero además este componente contará con una frecuencia de actualización de 144 Hz a la que no le faltará un brillo máximo de 2600 nits y compatibilidad con HDR 10+.

Paras Guglani

En el apartado fotográfico, el nuevo smartphone contará con una buena ración de sensores. El principal será un Sony IMX707 de 50MP (f/1.9) con estabilización óptica de imagen (OIS). Además, incluirá una lente ultra gran angular Omnivision OV138 de 13MP con una apertura de f/2.2 y otra destinada a la telefoto Omnivision OVSOD de 50MP. Para las selfies, la elección será una Sony IMX596 de 20 MP.

Detalles de gama alta en este Xiaomi 13T Pro

En términos de resistencia, el equipo contará con una certificación IP68, lo que garantiza una protección fiable contra el agua y el polvo. Aparte, el dispositivo integrará una batería de 5.000mAh, que asegura un tiempo de uso muy largo, pero no le faltará una carga rápida al terminal de Xiaomi.

Paras Guglani

Evidentemente, este teléfono con Android y al que no le faltará la personalización MIUI, tendrá un precio alto… porque su hardware no deja otra opción (por el momento se desconoce cuál será, pero apostar por más de 900 euros, es lo lógico). La buena noticia es la confirmación del lanzamiento oficial de este modelo (y, lo normal, es que lo mismo ocurra con el otro miembro de la misma gama de producto). Y, esto, no está lejos de suceder, ya que como hemos indicado, esto ocurrirá el 16 de septiembre de este 2023.