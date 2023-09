Apple presentará nuevos AirPods Pro, pero te van a decepcionar

El próximo 12 de septiembre tenemos una de las citas más importantes del año. Hablamos de la presentación de los iPhone 15 Series, además de otras novedades. Ya han corrido ríos de tinta sobre sus características, pero hoy vamos a hablar de los nuevos AirPods Pro de Apple con puerto USB Tipo C.

Es un secreto a voces que Apple lanzará los iPhone 15, iPhon 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max con un puerto USB Tipo C. Cabe recordar que la razón de este cambio se debe a regulaciones de la UE, y donde la firma con sede en Cupertino s ha visto obligada a abandonar el puerto Lightning que utilizaba habitualmente.

El conector Lightning del iPhone es mucho más lento que el puerto USB Tipo C, pero el fabricante de la manzana mordida mantuvo su particular conector hasta que la Unión Europea les ha obligado a cambiar. Y parece que también presentarán un nuevo par de auriculares AirPods Pro con puerto USB C.

No te esperes sorpresas con los próximos AirPods Pro

¿El problema? Que este nuevo gadget, que será presentado en el evento Wonderlust del iPhone 15 el martes 12 de septiembre, no tendrá ningún cambio a nivel de hardware. Tal y como ha explicado el periodista Mark Gurman, la firma no añadirá nuevas funciones.

De esta manera, Apple presentará nuevas versiones de los AirPods Pro, y seguramente de los AirPods también. Pero no encontraremos ningún tipo de mejora más allá de la inclusión de un conector USB Tipo C.

Es cierto que con la llegada de iOS 17, que será presentada junto a la nueva generación de teléfonos el 12 de septiembre, llegarán nuevas mejoras a través de actualizaciones de software. Pero más allá de esto, no veremos mejoras a nivel de hardware.

Un movimiento en parte lógico, pero muy decepcionante. En la hoja de ruta de Apple no estaba el lanzamiento de unos nuevos auriculares, pero deben cumplir con la normativa impuesta por la UE, y van a aprovechar para empezar a cambiar su familia de auriculares para incluir una funda de transporte con conector USB Tipo C.

Respecto al posible precio que tendrán los primeros auriculares de Apple con este tipo de conector, de momento es muy pronto para saberlo. Pero lo más probable es que la firma de la manzana mordida mantenga los precios actuales, por lo que no habrá sorpresas en este aspecto. De todas formas, lo mejor que podemos hacer es esperar al 12 de septiembre para ver con qué nos sorprende.