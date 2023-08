Instagram reducirá los mensajes de desconocidos para evitar el spam

Instagram está trabajando para que las personas que no sigues te envíen spam (mensajes no deseados). Después de probar esta función en el mes de junio, la red social ahora solo permite que este tipo de usuarios envíen una invitación de un único mensaje antes de que puedan comenzar a chatear contigo.

Ese mensaje solo puede contener texto, lo que significa que ya no deberías ver fotos, vídeos o mensajes de voz no deseados en las solicitudes de los mensajes de este tipo. Anteriormente, Instagram permitía que los usuarios enviaran un número ilimitado de solicitudes de mensajes a usuarios a los que no se estaba siguiendo, lo que podía volverse problemático.

Una decisión acertada para evitar el spam en Instagram

Con esta decisión, los usuarios de la plataforma solo pueden enviarte más de un mensaje una vez que hayas aceptado su solicitud para conectar. Estas se encuentran en el botón "Solicitudes" ubicado encima de la bandeja de entrada -en la pestaña de mensajes directos de la aplicación-. Es importante que recuerdes que únicamente recibirás solicitudes si tu configuración de privacidad requiere que los usuarios envíen una solicitud antes de poder enviarte un mensaje.

Instagram

"Queremos que las personas se sientan seguras y en control cuando abren su bandeja de entrada", afirma Cindy Southworth, directora de seguridad de las mujeres en Meta, en un comunicado. "Es por eso que estamos probando nuevas funciones que evitan que las personas reciban imágenes, videos o múltiples mensajes de alguien a quien no siguen, hasta que hayan aceptado la solicitud para chatear".

Meta comenzó a probar esta función, como se indica en la fuente de la información, como parte de un impulso de la seguridad en la red social. Además de introducir nuevas opciones de protección en los mensajes directos de Instagram, Meta -propietaria de Instagram- también implementó controles parentales más sólidos en Instagram que permiten a los padres tener una visión más detallada de lo que está haciendo su hijo en cualquiera de las aplicaciones de la compañía.

La privacidad es cada vez más importante

Todas las medidas de las que hablamos están destinadas a mejorar la seguridad y la privacidad de los usuarios de Instagram, evitando el acoso y el envío de contenido no deseado por parte de personas desconocidas. Un ejemplo de lo que decimos es que al limitar las solicitudes de mensajes a solo uno de texto, Instagram está reduciendo la posibilidad de recibir spam y contenido inapropiado en tu bandeja de entrada.

Rawpixel

Además de las medidas mencionadas, Instagram también ha implementado una serie de funciones de privacidad y seguridad que permiten a los usuarios tener un mayor control sobre quién puede ver sus publicaciones y enviarles mensajes. Ahora es posible personalizar tu configuración de privacidad para decidir quién puede seguirte; las personas que te pueden enviar solicitudes de mensajes; e, incluso, los que disponen de acceso para ver tus historias.