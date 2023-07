El próximo iPad podria llegar con una revolución en su diseño. ¿Cuál será?

Apple se ha posicionado como uno de los principales actores en el sector de las tablets gracias a su aclamada familia iPad. Una gama de productos que cubren todas las necesidades y que te sorprenderá por su excelente rendimiento.

Pero lo cierto es que Apple ha incorporado muy pocos cambios estéticos en su familia de tablets. Un aspecto continuista que podría llegar a su fin muy pronto. Estamos ante un rumor o una filtración, por lo que hay que coger la información con pinzas.

Pero cuando la fuente es un periodista de la talla de Mark Gurman, peso pesado en todo lo relacionado con Apple y con una tasa de aciertos muy alta, podemos dar total veracidad a su publicación. Y en Bloomberg nos acaba de dar detalles muy interesantes del iPad de próxima generación.

El iPad tendrá un diseño más estilizado y con menos marcos frontales

De esta manera, el conocido periodista apunta a que Apple quiere revolucionar el sector con un cambio en el diseño del próximo iPad, que contaría con marcos frontales más delgados, como se espera que sucederá con el iPhone 15 Series.

Para conseguirlo, Mark Gurman afirma que Apple ha solicitado a sus proveedores un nuevo sistema de sobremoldeado de baja presión de inyección, o LIPO, para reducir el tamaño del borde de la pantalla en el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max a 1,5 milímetros (en comparación con los 2,2 milímetros actuales).

Y este sistema es el mismo que utilizará en los iPad. No queda claro para qué modelos en particular, pero too apunta a que será para las versiones Pro de su aclamada tablet. Tampoco está claro si será en la próxima generación de tablets de la compañía de la manzana mordida, o si Apple se esperará al lanzamiento del primer tablet iPad Pro OLED.

De momento, lo único que podemos hacer es tener paciencia. Cabe recordar que, aunque la firma con sede en Cupertino no ha informado nada al respecto, todo apunta a que la compañía americana presentará los próximos iPhone 15, iPhone 15 Pro ,iPhone 15 Plus y iPhone 15 Pro Max a mediados de septiembre. Ahí, si finalmente la próxima versión del teléfono de Apple cuenta con biseles más delgados, será el primer paso antes de presentar el primer iPad con esta tecnología.

Y el próximo lanzamiento de tablets iPad sería en octubre, por lo que más pronto que tarde sabremos si Apple va a revolucionar con su diseño.