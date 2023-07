El fin de semana ya está aquí, y por fin tenemos dos días de descanso por delante para disfrutar del verano: playa, piscina... Y sí, los principales estrenos Netflix, HBO Max, Movistar+, Disney+ y Amazon Prime Video para el fin de semana para no perderte ninguna de las novedades que llegan a las principales plataformas.



Así que vamos a conocer cuáles son las novedades que llegan a Netflix, HBO Max, Movistar+, Disney+, Amazon Prime Video y SkyShowtime. Aunque mucho nos tememos que, si estás suscrito a Disney+ o SkyShowtime, no hay novedades.

Pero Netflix sí que nos trae algunas sorpresa, como El clon de Tyrone. John Boyega, Jamie Foxx y Teyonah Parris hacen de protagonistas en esta historia de investigación de sucesos extraordinarios para descubrir los asuntos más oscuros de las cloacas del gobierno de Estados Unidos.

Por otro lado, HBO Max te va a sorprender con sus nuevos documentales para los amantes de los cómics. Hablamos de Superpowered: la historia de DC, donde conocerás la historia de algunos de los personajes más conocidos.

Y si eres suscriptor de Movistar Plus+, llega una de las películas más bonitas del año. Hablamos de El peor vecino del Mundo, con un magistral Tom Hanks interpretando el papel de Otto, un hombre viudo que no le gusta nada relacionarse con las personas y que le toca lidiar con la vecina más encantadora del mundo.

Cerramos con One Piece Film Red, una película que hará las delicias de los amantes del anime del popular pirata, y que podrás ver este fin de semana en Amazon Prime Video.

Estrenos que llegan a Netflix esta semana

21 de julio

El clon de Tyrone

25 de julio

Sintonía T4

Estrenos HBO Max de la semana

21 de julio

MAPA. Temporadas 1 y 2

Estrenos que llegan a Movistar esta semana

21 de julio

El peor vecino del mundo

22 de julio

El protector

23 de julio

Una herencia de muerte

Estrenos Amazon Prime Video de la semana

21 de julio