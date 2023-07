Google TV consigue más contenidos con The Roku Channel: series, películas y más

Los propietarios de dispositivos Google TV o con el sistema operativo Android TV ahora pueden disfrutar de películas y programas de televisión gratuitos gracias a la llegada de Roku Channel. Esta plataforma alberga una biblioteca con más de 80.000 contenidos gratuitos, así como exclusivas de Roku Originals.

Además, hay otra opción que también es interesante y positiva con el nuevo añadido del que hablamos: puedes acceder adicionalmente a más de 350 canales de televisión en vivo gratuitos que ofrecen noticias, deportes, entretenimiento, programación en español y mucho más.

Un añadido para Google TV que no cuesta absolutamente nada

Puedes descargar The Roku Channel en tu dispositivo Google TV o Android TV utilizando la tienda oficial Play Store de la compañía de Mountain View, por lo que todo es realmente sencillo. Y, lo mejor de todo, es que no requiere ninguna suscripción ni registro. Simplemente, puedes comenzar a disfrutar del contenido después de descargar la aplicación (algo que puedes hacer en este enlace).

Play Store

Dicho esto, The Roku Channel te brinda la opción de agregar suscripciones premium -de pago- para acceder a contenido de Starz, AMC Plus, MGM Plus y algunas plataformas adicionales más. No está claro si esta opción estará disponible en dispositivos Android y Google TV por el momento, ya que no está disponible en otras plataformas de televisores inteligentes. Pero de no ser así, no tardará mucho en llegar.

Según la propia compañía, The Roku Channel cuenta con una audiencia de más de 100 millones de usuarios. Hasta ahora, solo estaba disponible en dispositivos Roku, televisores Samsung y Amazon Fire TV. Sin embargo, también era posible acceder a través de un sitio web y una aplicación móvil para Android y iOS. El caso es que, desde ahora, también se puede utilizar en los sistemas operativos de Google para televisores y reproductores multimedia.

Unsplash

Esta expansión de The Roku Channel a dispositivos Google TV y Android TV brinda a los usuarios una mayor variedad de contenido gratuito para disfrutar en sus televisores. Con una amplia biblioteca de títulos y canales en vivo, los usuarios pueden encontrar opciones de entretenimiento para satisfacer sus gustos e intereses.

Una plataforma muy solvente

Es importante destacar que The Roku Channel ha demostrado ser popular entre los usuarios como se apunta en la fuente de la información, y esto se demuestra con la base de usuarios que antes hemos mencionado. Esta expansión a dispositivos Google TV y Android TV ampliará aún más su alcance y brindará a más usuarios la oportunidad de acceder a su extensa biblioteca de contenido gratuito y que ofrece un historial de funcionamiento intachable hasta la fecha.

La llegada de The Roku Channel a dispositivos Google TV y Android TV es, sin duda, una excelente noticia para los usuarios que buscan una experiencia de entretenimiento más variada y gratuita en sus televisores.