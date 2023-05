Si querías comprar las gafas inteligentes de Apple, que sepas que el stock será mínimo

Uno de los gadgets más esperados son las gafas inteligentes de Apple. Sabemos que el fabricante de la manzana mordida las presentará por fin aprovechando el marco del WWDC 23 que dará su particular pistoletazo de salida en pocas semanas.

También sabemos que las Apple Glass no serán precisamente baratas, ya que tendrán un precio de salida de 2.999 dólares. Pero, la pregunta del millón era cuántas unidades habría disponibles. Se esperaba una primera tirada limitada, y ahora tenemos más datos.

Principalmente porque TrendForce, una agencia de análisis, ha informado que todo apunta a que el número de gafas inteligentes será mucho más limitado. De esta manera, tan solo se pondrán a la venta un total de 100.000 unidades.

Las gafas inteligentes de Apple no saldrán de Estados Unidos

Según el informe de TrendForce, las gafas inteligentes de Apple tienen un coste de fabricación muy alto, además de una gran dificultad técnica a la hora de fabricarlo, por lo que "restringirán las ventas predominantemente a los pedidos anticipados para este año". De esta manera, Apple se asegura evitar problemas de sobrestock de un producto muy caro y que necesita tener una salida rápida en el mercado.

Lo cierto es que pintan muy bien, por lo que seguramente sean el nuevo éxito de la compañía pese a su alto precio, pero la compañía con sede en Cupertino quiere curarse en salud y evitar un fracaso en ventas que les haga perder dinero.

El problema de esto es que, teniendo en cuenta que Apple no fabricará más de 100.000 unidades de su esperado casco de realidad virtual y aumentada en 2023, y se espera que para 2024 no supere las 200.000 unidades fabricadas, todo apunta a un lanzamiento nacional.

De esta manera, seguramente Apple lanzará sus gafas inteligentes en Estados Unidos a lo largo de 2023, mediante un sistema de reservas. Y en función del éxito que tenga, en 2024 ya ampliará la producción para lanzar estas gafas en otros mercados.

Ahora, la pregunta del millón es cuándo podrían llegar estas gafas inteligentes a España. Y ya te adelantamos que no creemos que sea pronto precisamente. Las ventas de la firma de la manzana mordida en nuestro país no son precisamente altas, por lo que seguramente no sea un mercado prioritario.

De esta manera, podemos esperar que hasta 2025, fecha en la que el fabricante lanzará su segunda generación de gafas inteligentes, tendremos que esperar a poder comprar las Apple Glass desde España.