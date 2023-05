Ya es posible editar tus mensajes de WhatsApp fácilmente si sigues estos pasos

La espera ha sido eterna, pero por fin ha llegado el momento que millones de usuarios esperaban: ya puedes editar los mensajes de WhatsApp. De esta manera, si te equivocas al escribir a alguien, vas a poder remediarlo.

Hasta ahora habíamos escuchado que esta función llegaría muy pronto, incluso algunos usuarios beta de la plataforma ya podrían editar mensajes de WhatsApp. Pero ahora tenemos la propia confirmación de la plataforma, que ha anunciado de forma oficial la llegada de esta nueva función de WhatsApp.

"Nos complace ofrecerte más control sobre tus chats, ya que ahora podrás desde corregir errores ortográficos simples hasta añadir contexto adicional a un mensaje. Solo mantén presionado el mensaje enviado y elige “Editar” en el menú. Tienes hasta quince minutos para hacerlo." Dicen en el comunicado de prensa que han publicado.

WhatsApp ya te permite editar mensajes de forma sencilla

Como te hemos dicho, sabíamos que quedaba muy poco para que los mensajes de WhatsApp fueran una realidad. Ahora, la plataforma lo confirma de forma oficial, aunque habrá que esperar unas semanas a que llegue a todos los usuarios.

De esta manera, WhatsApp ha anunciado que, una vez llegue esta función a todos los usuarios, tendrás un total de 15 minutos para corregir cualquier errata en el mensaje enviado. En cuanto al mecanismo de uso. lo cierto es que no tiene mayor complicación.

Lo único que deberás hacer es pulsar sobre el mensaje enviado, abrir el menú de opciones pulsando en el botón con el icono de los tres puntos y darle a Editar. Se abrirá un menú conceptual que te permitirá editar el mensaje sin mayor dificultad.

Eso sí, traemos malas noticias. Principalmente porque, a diferencia de Telegram. en el caso de WhatsApp seguirá dejando un aviso para que todos los usuarios sepan que has editado un mensaje, mientras que en Telegram puedes borrarlo y reescribirlo sin dejar huella.

Como indican en la publicación "Los mensajes editados mostrarán el estado “editado”, por lo que los destinatarios estarán al tanto de la corrección, pero no podrán ver el historial de cambios. Como ocurre con todos los mensajes personales, archivos multimedia y llamadas, los cambios que realices estarán protegidos por cifrado de extremo a extremo." Así que, tus contactos sabrán que has editado el mensaje, pero no podrán saber qué pusiste inicialmente.

Respecto a la fecha de lanzamiento, ya está disponible para algunos usuarios y en las próximas semanas estará disponible para todos. Así que es cuestión de tener un poco más de paciencia.