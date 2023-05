Xiaomi presenta una pantalla inteligente para controlar a todos tus dispositivos

Xiaomi se ha posicionado como uno de los grandes gigantes del sector tecnológico. La firma asiática, que se dio a conocer con su división de móvles, ha pasado a contar con un catálogo de productos de lo más variado y que no deja de darnos sorpresas.

Por ejemplo, recientemente mostraron un curioso purificador de agua inteligente. Y ahora le toca el turno a Aqara Jiyue Magic Control Screen S1 Plus, un curioso gadget en forma de pantalla inteligente que te permitirá controlar hasta el último gadget IoT de tu hogar.

La familia Aqara de Xiaomi es muy conocida, ofreciendo todo tipo de soluciones como cámaras de vigilancia o pomos inteligentes. Y ahora amplían su completo ecosistema con un producto sorprendente.

Así es Aqara Jiyue Magic Control Screen S1 Plus

Lo normal a la hora de controlar un hogar conectado es usar el teléfono móvil o comandos de voz. Pero lo cierto es que no es tan cómodo como parece. Y aquí es donde entra Aqara Jiyue Magic Control Screen S1 Plus, un dispositivo con una gran pantalla para controlar todos tus equipos.

De momento ha sido presentado en China, pero seguramente aterrice en otros mercados. Además, no tardará en llegar a algunos distribuidores que importen productos de la firma asiática. Y viendo todo lo que ofrece Aqara Jiyue Magic Control Screen S1 Plus, la nueva pantalla de Xiaomi apunta maneras.

Para empezar, su pantalla de 6,9 pulgadas es perfecta para ver a través de tus cámaras de seguridad y controlar otros equipos IoT. Para ello, cuenta con un software especiico que permite acceder a todos tus productos conectados, ya sean bombillas inteligentes, lámparas, cámaras de seguridad...

Además, este curioso producto de Xiaomi está diseñado para usarse como un marco de fotos cuando lo cuelgues de la pared. Una forma muy interesante de mimetizarlo en tu hogar. ¿Lo necesitas? Solo has de coger tu Aqara Jiyue Magic Control Screen S1 Plus para controlar hasta el último gadget.

Para ello, Aqara Jiyue Magic Control Screen S1 Plus llega con 6 interruptores y 3 relés integrados para que no te falten opciones. Y lo mejor es que, como todo se controlará desde este dispositivo, el proceso se simplifica de forma notable al no tener que ir cambiando de interfaces.

Y el hecho deq ue cuenta con Xiaomi Home es un detalle a tener en cuenta. ¿Su precio? Cuesta unos 275 euros al cambio, por lo que habrá que esperar a ver si un distribuidor como AliExpress se anima a traer este producto a su catálogo.