Estrenos de Netflix, HBO Max, Amazon Prime y Movistar que no debes perderte el fin de semana

El fin de semana ha llegado y seguramente quieras aprovechar para descansar y olvidarte de tus obligaciones. Y qué mejor manera que disfrutando de todos los estrenos que llegan a Movistar Plus+, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y resto de plataformas.

Y ya te adelantamos que hay algunas sorpresas que no deberías perderte. Por ejemplo, Netflix estrena la película Siete Reyes Deben Morir, una película basada en la popular serie de libros de Bernard Cornwell y que llegará a su fin tras The Last Kingdom.

Por otro lado HBO Max trae Bring Alice para que disfrutes de este fin de semana, mientras preparan un aluvión de novedades con su futura fusión para pasar a llamarse MAX.

Continuando con todos los estrenos que llegan a las principales plataformas, que sepa que Movistar Plus lanza Nop, una película de suspense que no debes perderte si eres amante del cine sobrenatural.

Y ojo con Amazon Prime Video, que nos trae la última temporada de la maravillosa serie ‘El Pueblo’ de los creadores de la aclamada ‘La Que Se Avecina’ y que cerrará la historia de los entrañables habitantes de Peñafría.

Por último, decir que Disney+ no trae ningún estreno para el fin de semana, pero la semana que viene llega cargado de novedades, por lo que no te faltarán opciones de entretenimiento.

Sin más, te dejamos un resumen de todos los estrenos que llegan a Netflix, Amazon Prime video, Filmin, HBO Max.



Series de estreno que llegan a Netflix

14 de abril: Queenmaker (serie de estreno)

15 de abril: Mujeres ricas de Berverly Hills (Temporada 8)

Películas de estreno que llegan a Netflix

14 de abril

Siete reyes deben morir

Fenómenas

15 de abril

A dos metros de ti.

Estrenos que llegan a Amazon Prime Video

El pueblo: estreno de la cuarta temporada el 14 de abril de 2022

La maravillosa Señora Maisel: estreno de la quinta y última temporada: 14 de abril

Películas que llegan a Movistar Plus+

Nop: estreno el 14 de abril de 2023

Santos criminales: estreno el 15 de abril de 2023

Vasil: estreno el 16 de abril de 2023

Estrenos de HBO Max este fin de semana

Barry: estreno de la cuarta y última temporada :14 de abril

Bring Back Alice: estreno de la segunda temporada el 14 de abril de 2023

Estrenos que llegan a Filmin este fin de semana