Los nuevos bufetes Latam que aterrizan sus servicios en España

Chevez Ruiz Zamarripa, despacho mexicano fundado en 1981 y especializado en su origen en asesoramiento fiscal, abrió su oficina en Madrid a finales de 2018 en el barrio de Salamanca (calle Hermosilla, 11). No obstante, en unas semanas se mudarán al paseo de la Castellana, 35. “Nos estamos preparando para poder llegar a unos 40 o 50 profesionales en el medio plazo”, señala el socio director, Pere Pons, ex socio de Uría Menéndez. El bufete asesora en fiscal, mercantil, con operaciones de M&A en el upper mid market español, inmobiliario y migratorio. Cuentan con una cartera internacional “muy heterogénea”, dividida en dos bloques: “La parte patrimonial, con family offices de clientes privados de alto nivel, y la parte empresarial, donde asesoramos a grandes corporaciones y fondos de private equity”. Sus competidores son, en las operaciones de M&A, “grandes despachos internacionales y domésticos”. En la parte de cliente privado, “algunos actores de bif four. Curiosamente, no tenemos competencia directa de otras firmas mexicanas que operen con nuestro modelo”