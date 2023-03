Es una realidad: si piensas en comprarte un iPhone 14, ahora hay un nuevo color

Desde hace unos días se venía especulando con la posibilidad de que Apple actualizaría de alguna manera su gama de teléfonos iPhone 14. Y, hoy, la compañía liderada por Tim Cook ha oficializado la novedad que estaba guardando en secreto y que no es otra que la llegada de un nuevo color para que los usuarios puedan elegir de la mejor manera posible la opción que más les interesa.

Lo cierto es que esta nueva posibilidad encaja bastante bien por la inminente llegada de la primavera, ya que el color elegido es bastante intenso y, por lo tanto, parece que se adapta a que el color cada vez es mayor. Todo esto lo decimos debido a que la tonalidad que ha elegido Apple como nueva es amarilla. No es muy habitual en el mundo de la telefonía, pero no es la primera vez que se prueba con ella (POCO la ha convertido casi en una identidad de marca e, incluso, Xiaomi en su día lanzó una versión Lite de uno de sus smartphones de gama alta así).

Los iPhone que se pueden conseguir de color amarillo

Pues no son todos los que son parte de la última generación de los conocidos teléfonos de la firma de Cupertino. Concretamente, las opciones que ha liberado Apple son el iPhone 14 y la versión Plus de esta variante. Es decir, los móviles más económicos que tiene el fabricante en el mercado. Por lo tanto, no se ha debido atrever con los Pro para dejarlos con aspecto un poco más serio. En consecuencia, aquellos que ahora tengan en mente comprarse uno de estos dispositivos, tienen que darle vueltas para ver si les convence el nuevo color disponible.

Apple

En definitiva, la gama iPhone 14 está disponible en los siguientes colores: morado, azul, negro, rosa, rojo, blanco y, claro está, el nuevo amarillo. Muchos podían esperar el verde después de que el año pasado Apple lo pusiera a la venta dentro de la gama de teléfonos de los que hablamos, pero ha querido experimentar con algo diferente y, a la vez, muy llamativo. Por cierto, la disponibilidad del nuevo color se sitúa en el viernes de esta misma semana, aunque esto depende también del mercado en cuestión.

Otra novedad: nuevas fundas de silicona

Pues sí, la compañía de la manzana mordida ha anunciado que pone en el mercado nuevas fundas que, como no, respetan los colores que tienen los teléfonos de la gama iPhone 14 antes mencionados. Evidentemente, encajan como un guante, ya que son oficiales, y no tienen problemas con la tecnología MagSafe.

Apple

Aparte de indicar que el material de fabricación es silicona en su parte exterior, también se ha comunicado que en el interior existe una capa de microfibra para que el teléfono esté siempre bien protegido frente a las acciones habituales en el día a día con los iPhone. Su precio se sitúa en los 59 euros y están disponibles desde este mismo jueves.