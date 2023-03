Esto es lo que cuesta fabricar Pixel Watch, ¿gana mucho dinero Google?

No son muchas las ocasiones en las que se conocen los costes que existen a la hora de fabricar un dispositivo. Pues bien, se ha publicado un informe en el que se muestra el precio final que se paga por parte de Google para tener acabado un Pixel Watch, su primer reloj inteligente. Y, lo cierto, es que hay sorpresa, aunque no se llegan a los márgenes del rey en este campo, que no es otro que Apple.

El modelo en concreto es el que cuenta con conectividad LTE, por lo que hablamos del más completo de los que ofrece la compañía de Mountain View. Y, por cierto, en la información ha quedado algo claro que puede sorprender a algunos: Samsung es el mayor suministrador de componentes del smartwatch. El motivo es que esta compañía es la que pone el procesador -un Exynos 9110- y el módulo para la conectividad de datos (más algunos otros asociados). Lo cierto, es que los coreanos son todo un ejemplo de capacidad de suministro.

Lo que le cuesta a Google fabricar el Pixel Watch

Según los datos publicados, la cantidad que paga la firma norteamericana por cada unidad de los relojes inteligentes con LTE de los que hablamos es 123 dólares. Una cifra bastante contenida y demuestra que Google no ha querido correr riesgo alguno (lo cierto, es que en algunos componentes, como el procesador, no se ha elegido la opción más potente del mercado). El caso es que está bastante bien balanceada la cantidad, ya que por ejemplo la pantalla apenas llega al 18% del total, que es un poco más que todo lo que tiene que ver con el chasis y sistemas de protección.

Google

La ganancia que inicialmente conseguía la compañía no está mal, porque no se debe olvidar que el precio inicial de este reloj inteligente era de 399$, por lo que le quedaba 276 dólares. Nada mal, pero hay que imputar a ese sobrante cosas como los envíos, empaquetados, gastos de desarrollo y más. Pero vamos, que no le ha salido nada mal a Google en lo que tiene que ver con los números. Ahora está por ver, si es que se conoce, si le acompañan las ventas a nivel mundial…. Algo que no es seguro que debido a la competencia de Samsung y a la cercana de Xiaomi.

La sorpresa en el gasto

Esta no es otra que el precio que tiene la conectividad LTE. En un principio se podría pensar que la inclusión de este elemento es algo caro, debido al aumento de precio que tienen los modelos con esta opción frente a los básicos. Pero, en realidad, el porcentaje que tiene en respecto al total de lo que paga Google es de únicamente el 5%. Por lo tanto, parece que en ocasiones no está especialmente justificado que los modelos con datos móviles lleguen a costar hasta 100 euros más.