Cuando obtener el NIE es un palo en la rueda a la inversión extranjera: citas a cuenta gotas que se venden

Barrera insalvable. La limitación del acceso a los servicios públicos que supone la cita previa obligatoria es, en opinión de Concepción Campos Acuña, doctora en Derecho y experta en gestión pública, una de las secuelas silenciosas del Covid-19. “La Administración tiene plazos que no perdonan, que se cierran mientras los ciudadanos esperan y se desesperan para conseguir que les atiendan”, defiende. Es una “buena fórmula organizativa”, considera, pero que debe priorizar al ciudadano. Para Campos, no puede imponerse el canal digital: “No se trata de competencias digitales, se trata de personas que atiendan a personas”, argumenta. "Hemos generado una nueva especia ciudadana de “caminantes blancos” que lo intentan todo, ir a otras provincias donde es más rápido tener cita previa, llamar a amigos, familia y cualquier conocido que pueda agilizar el tema, e incluso, en el peor de los casos, pagar por la cita", se lamenta Campos.

Cruzada. Diego Gómez es un abogado que encabeza una “iniciativa de empoderamiento ciudadano” para que se elimine la cita previa obligatoria, “dejando solo la voluntaria, que es buena para ambas partes”. La imposición tenía razón de ser bajo la pandemia, pero “una vez pasada la emergencia sanitaria y la legislación excepcional, no tiene amparo legal”, defiende. Según expone, la Administración está obligada “a facilitar a la ciudadanía el acceso a los registros para presentar documentos y, en general, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Nada de esto se respeta con la imposición de una cita previa obligatoria”. El letrado obtuvo un premio por una entrada de blog exponiendo su tesis de que la cita previa obligatoria es ilegal que incluye un escrito para que cualquier ciudadano pueda exigir su eliminación. "Si esto no funciona, presente una queja ante el Defensor del Pueblo; y si no, vaya a un abogado especializado", aconseja.