POCO prepara un nuevo móvil: el X5 GT, que sorprenderá por su procesador

No hace mucho que los POCO X5 se hicieron oficiales, y por lo que parece esta marca propiedad de Xiaomi está trabajando en poner en el mercado una nueva variante para que los usuarios tengan más opciones para elegir. Pues bien, se han conocido muchos de los detalles que tendrá el mencionado terminal que demuestra que la maquinaria de este fabricante no descansa nunca.

El equipo en cuestión se llamará POCO X5 GT, y ya está dando los pasos necesarios para poder ser anunciado de forma oficial y, también, para que su venta sea posible en todas las regiones en las que tiene presencia la marca (entre las que no falta España). Lo cierto es que se espera que este modelo esté centrado en ser una buena respuesta para los amantes de los juegos, y por este motivo ofrecerá unos componentes perfectamente elegidos para ello.

Un hardware de lo más interesante en este POCO

La compañía se habría decantado por integrar una pantalla de 6,67 pulgadas tipo AMOLED con resolución Full HD+ y frecuencia de 120Hz. Uno de los avances respecto a los modelos que ya son parte de la gama POCO X5 es que la respuesta a las pulsaciones sería mucho más rápida, ya que se aumentaría la velocidad por encima de los 240Hz. Y, todo esto, sin tener que cambiar en nada el diseño que tendría el teléfono.

Xiaomi

Pero la gran novedad vendría en el apartado del procesador, porque el SoC elegido sería un Snapdragon 7 Gen 2, lo que significaría un rendimiento bastante alto con un consumo moderado. Ideal, por lo tanto, para disfrutar de los juegos sin preocuparte por la autonomía. En lo que tiene que ver con la RAM, las opciones elegidas por la compañía serían 8 o 12GB, una cantidad que elimina los problemas de funcionamiento con las apps más exigentes de un plumazo. De esta forma, el equipo se parecería bastante al Redmi Note 12 Turbo, también de Xiaomi.

En lo que tiene que ver con la cámara, no se conocen muchos datos al respecto, más allá que el sensor principal de la trasera será de 50MP, y que no le faltará compañía de un par de elementos más. Evidentemente, no será el apartado más potente de todos los que compondrá este smartphone, ya que el objetivo, como hemos comentado antes, es otro: el mercado gaming.

Los juegos cada vez más importantes en los móviles

Esto es algo que está muy claro, porque cada vez son más las compañías que lanzan terminales destinados a este segmento del mercado. Por lo tanto, la importancia es claramente mayor y los números cuadran para todas las compañías. Eso sí, está claro que el apartado que se tiene que mejorar ahora mismo en estos dispositivos es el de la autonomía, pero por el momento se antoja complicado -debido a que la exigencia de los juegos para móviles es muy alta y, por lo tanto, los teléfonos tienen que funcionar al máximo-.