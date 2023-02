¿Puedes poner en Twitter la autenticación en dos pasos sin pagar? Sí, y esta es la forma

Una de las mejores opciones que existen para proteger el acceso a la cuenta que tienes en Twitter es establecer la autenticación en dos pasos. Esta es una opción que ofrecen muchas compañías, como por ejemplo Google o la dirigida por Elon Musk, para que puedas estar tranquilo respecto a que nadie acceda a tu perfil sin consentimiento. Te contamos cómo activar esta función sin tener que pagar nada por ello.

Comentamos el detalle de realizar el proceso de forma gratuita porque, con el objetivo de hacer más atractivo Twitter Blue, se ofrece a los usuarios que pagan religiosamente la posibilidad de activar la función de la que hablamos por SMS de manera exclusiva. Lo cierto es que Musk puede realizar las modificaciones que desee del servicio que ahora posee, pero no es menos verdad que hay algunos detalles que deberán tratarse con mucho más cuidado, en especial todo lo que tiene que ver con la seguridad y privacidad (como es exactamente el caso).

El caso es que por el momento lo antes mencionado, no implica que no sea posible establecer el sistema de control de acceso que ofrece una de las mejores soluciones de seguridad de entre todas las que ofrece Twitter (ya que se necesita un código que recibe el usuario que si no se introduce no se puede abrir el perfil de la red social). Y, esto, es para estar contentos… aunque habrá que ver cuánto dura lo que vamos a comentar.

Establece en Twitter la autenticación en dos pasos

Evidentemente, que existe la posibilidad que vamos a indicar es algo que no se comunica en las advertencias que la red social hace respecto a la nueva opción en Twitter Blue, algo que evidentemente tiene como objetivo conseguir el mayor número de abonados (en este caso, los que tiene miedo a perder su cuenta). Estos son los pasos que tienes que realizar para activar la función en cuestión:

Accede a tu perfil de Twitter mediante el uso de la aplicación para iOS o Android y, luego, abre el espacio lateral en el que encontrarás diferentes opciones donde encontrarás Configuración y soporte. Pulsa en ella.

Lo siguiente que debes hacer es utilizar el apartado Configuración y privacidad que se ha desplegado y, entre lo que verás a continuación en la pantalla, selecciona Seguridad y acceso a cuenta. No hay pérdida.

SmartLife

El paso que tienes que realizar ahora en Twitter, es elegir Seguridad y en este momento entre las opciones disponibles verás la llamada Autenticación en dos pasos. Para establecer su funcionamiento, pulsa en aquí.

Verás que hay tres opciones, pero únicamente podrás dar uso a dos -ya que SMS está desde ahora reservado para los usuarios de Twitter Blue-. Selecciona las posibilidades que encajan contigo activando los deslizadores de la derecha.

SmartLife

Hecho esto has finalizado y la seguridad de tu cuenta habrá aumentado de forma considerable.

Como ves, no es algo muy complicado lo que tienes que hacer para poder dar uso a una opción que es muy positiva y que habrá que ver cuánto tiempo Elon Musk decide que pude ser utilizada por todos los usuarios de Twitter.