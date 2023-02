¿No te gustan las nuevas normas de Netflix? Así puedes cancelar tu cuenta

Una vez que Netflix ha dejado claro cuáles son los pasos que va a dar para intentar acabar con el compartir cuentas, es posible que te estés pensando muy seriamente en darte de baja en el servicio. Pues bien, si dudas en cuál es el proceso que tienes que realizar para conseguirlo, te vamos a explicar paso a paso lo que debes hacer.

Lo cierto es que no es especialmente complicado lo que se debe hacer, pero es posible que entre las opciones de configuración que existen en la aplicación de la plataforma Netflix, no des con el botón correspondiente. Como vas a comprobar, no hay mucha pérdida y podrás completar todo desde cualquiera de los clientes que existen de la app, por lo que no tienes que ejecutar las acciones de una forma concreta.

Pasos para darte de baja en Netflix

Cancelar la suscripción no es algo que sea difícil y, para conseguirlo, tienes que acceder desde la versión web (ya que creemos que es la forma más cómoda y sencilla de lograrlo). Una vez que estás en ella, este es el enlace que tienes que utilizar para ir directamente a lo que necesitas -tendrás que introducir tus credenciales-, debes seguir las siguientes indicaciones:

De entre todos los perfiles que aparecen, en el caso de que tengas más de uno, te recomendamos que utilices el principal (que debería ser el tuyo), esto evitará posibles problemas.

Ahora pulsa en el elegido y, en la pantalla que ves, en la zona superior derecha verás la imagen que representa la cuenta, dale uso y en el menú que aparece selecciona Cuenta.

SmartLife

Irás a otra pantalla en la que están todas las opciones de configuración de Netflix, y, justo en la zona superior -a la izquierda- verás un botón denominado Cancelar suscripción. Utilízalo y, luego, en el mensaje que ves, selecciona Terminar cancelación. De esta forma, la baja es completa.

Una vez que has hecho esto, has finalizado y cuando acabe el mes que tienes pagado, dejarás de acceder al catálogo de la plataforma.

No es mala idea que tengas en cuenta un par de cosas. La primera es que puedes entrar en la Configuración y en el apartado de cierre de sesiones en los dispositivos, elegir la opción existente para todos. De esta forma, la segunda cosa no será importante: que nadie tenga la posibilidad de reactivar la suscripción en Netflix, algo que sería un problema debido a que, de hacerlo, se volvería a pasar la correspondiente cuota mensual.