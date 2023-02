Majorica sale del concurso de acreedores con planes de expansión internacional

Majorica facturaba 20 millones de euros, pero era una empresa “convaleciente, débil, sin cimientos”, en palabras de su director general entonces y ahora, Didier Grupposo, cuando la pandemia hizo desplomarse sus ventas a cinco millones en 2020. “Y eso no hay quien lo aguante”, añade Grupposo en una entrevista con Cinco Días, para explicar cómo esta compañía emblemática por sus perlas acabó en concurso voluntario de acreedores, que él mismo presentó, en noviembre de 2020, porque veía que los propietarios, de los que deja caer su desinterés por la firma, no iban a hacerlo.

La compañía cambió de manos en julio de 2021 y pasó a Majolaperla, propiedad de Gregoire Bontoux Halley, miembro de la familia de los fundadores de Carrefour, y de quien Grupposo rehúsa dar el nombre, siguiendo con la tónica del nuevo dueño, que prefiere mantener un perfil bajo en sus inversiones. El director general asegura que desde la entrada de Majolaperla ha habido un gran cambio en el seno de la empresa, con un equipo directivo que tiene un proyecto de futuro para la marca, que aún no ha logrado recuperar la facturación prepandemia. En 2022 cerró con 15 millones en ventas, frente a los 21 millones de 2019, aunque Grupposo sostiene que los números del último ejercicio son 2 millones mejor de lo esperado. Su previsión para 2023 es superar las cifras de hace cinco años, hasta los 22 millones, “y de aquí a dos o tres años alcanzar los 50 millones de facturación”.

Para lograr estos números, Majorica ha puesto el foco en tres objetivos que están ligados entre sí: la expansión internacional, las ventas por internet y rejuvenecer la marca. En la actualidad, el porcentaje de clientes es 70% español y el resto extranjero. “Estamos mirando con mucho cariño a Estados Unidos, donde se ha abierto una filial”, explica, antes de añadir que en América en general ya conocen la marca, tiene potencial y van a crecer “sí o sí”. “En Asia poseemos un discurso muy atractivo para este mercado. Tenemos historia, más de 130 años, la calidad del producto, la bandera española y lo nuestro es la perla, que, para ellos, tiene una dimensión espiritual”, añade. Otro de los países que están mimando es Alemania, un mercado natural dada la relación que existe entre el país germano y Mallorca, isla de donde es originaria la marca, nacida en Manacor. “Hay un vínculo emocional que queremos potenciar”, asegura. Uno de los primeros pasos ha sido lanzar hace unas semanas la página web de la firma en alemán.

Precisamente las ventas por internet fue uno de los talones de Aquiles que hicieron caer a Majorica, que obtiene menos del 5% de su facturación por esta canal. La labor que se han impuesto desde el seno de la compañía es dar un empujón a su plataforma de ventas y también situarse en marketplaces claves, para llegar a más consumidores. Además de lanzar campañas de comunicación y “hacer ruido en redes”, la última de ellas TikTok, donde acaban de estrenar perfil.

Un paso que entronca con su tercer objetivo, rejuvenecer la marca. Que Majorica no sea algo asociado a madres y abuelas, que las nuevas generaciones quieran llevar sus perlas. Para ello, las pasadas navidades lanzaron una campaña de publicidad “con un discurso mucho más fresco que conecta con las tendencias de ahora”, que trasladarán también al mercado internacional, aunque en este caso “ese prejuicio” sobre ser una marca para personas de más edad “no existe tanto” ya que los jóvenes de Estados Unidos y China no la asocian con sus mayores.

Mientras trabajan en los tres objetivos para crecer, en Majorica no pierden de vista el turismo, que “salvó a la empresa en los años en los que no había inversión en marketing”. “La joyería es de esos sectores que tienen picos de ventas al final de año. Cuando miro nuestras cifras, no solo tenemos picos en esas fechas, también en verano. A mí me salvan el mes más los turistas que San Valentín”, asegura Grupposo ante la proximidad del 14 de febrero.