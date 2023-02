Vodafone debe elegir ya un CEO permanente

Vodafone necesita algo más que una CEO interina. Margherita Della Valle, que asumió el cargo temporalmente en diciembre, tuvo que anunciar el miércoles nuevas cifras decepcionantes. Las ventas cayeron en octubre-diciembre un 1,8% en Alemania, país que aporta más del 30% de los ingresos.

Della Valle está acelerando la reducción de costes, de 1.000 millones, y aplicando las decisiones de Read. La fusión con Three UK, de CK Hutchison, sigue en pie. Y se ha completado la venta de la mitad de la participación en Vantage Towers. Pero un CEO interino no puede tomar decisiones estratégicas, como la venta o no de la unidad italiana a la que aspira Iliad, de Xavier Niel, que ha tomado un 2,5% de Vodafone. Los malos resultados refuerzan la idea de que se trata de un conglomerado de activos sin sinergias evidentes. Necesita un CEO permanente. Si el consejo cree que Della Valle está a la altura, debería nombrarla. Si no, debe elegir a otro, rápido.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías