El robo masivo de datos termina con millones de afectados… ¿Eres uno de ellos?

El 2022 no ha sido el mejor año precisamente para la ciberseguridad. Uno de los elementos clave para la experiencia de los usuarios en la red es la seguridad. Las agencias gubernamentales de todo el mundo han hecho hincapié en esto y están poniendo todo de su parte para frenar el uso indebido de los datos personales y la transferencia de los mismos. Empresas como Apple han basado gran parte de su personalidad en dar preferencia a esa seguridad por encima de otras funciones. Y, sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos tecnológicos, el pasado curso acabó con millones de afectados por el robo masivo de datos.

Más de 400 millones de afectados en un solo año

Desde Twitter hasta WhatsApp, pasando por Meta y otras tantas redes sociales o aplicaciones de Internet, han sido muchos los usuarios que se han visto afectados por este robo masivo de datos. El último informe publicado por Identity Theft Resource Center (ITRC) revela ciertas estadísticas esperanzadoras, como el descenso de las denominadas “violaciones de datos”. Han disminuido, sí, pero siguen siendo una cifra descomunal con cientos de millones de robos que se han producido a través de la red.

Si atendemos al informe de ITRC, la cadena de aumentos que llevaba seis años consecutivos progresando sin control ha estallado. Como hemos indicado en el párrafo anterior, los robos de datos han disminuido considerablemente. De hecho, el estudio muestra que el descenso alcanza hasta el 42%. Pero, a pesar de este dato tan esperanzador, hubo un total de 422 millones de usuarios que fueron víctimas de las filtraciones de datos online. Una cifra nada desdeñable que indica que, a pesar de estar haciendo las cosas bien, todavía nos queda mucho camino por recorrer.

La falta de transparencia sigue afectando al sector

Para colmo, el estudio de ITRC no tiene en cuenta a muchas de las empresas tecnológicas que no son transparentes con el público y no han revelado a los medios de comunicación la auténtica vulneración de sus bases de datos. Es decir, el informe se ha redactado con aquellos datos que pueden obtenerse de manera íntegra, y del total del informe solamente el 34% de las empresas han detallado los ciberataques que han recibido y que han terminado con la filtración de datos personales online. Por lo tanto, el dato debería ser mucho mayor. Y la transparencia podría resultar clave en un futuro para acabar con los hackers.