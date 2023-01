Cuatrecasas ficha a Sebastián Leyton como socio de energía en Santiago de Chile

Cuatrecasas refuerza su estrategia en América Latina con la incorporación de Sebastián Leyton como nuevo socio de Energía en su sede de Santiago de Chile. Leyton da el salto a la empresa privada después de ocupar la jefatura de la División Jurídica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el organismo de control del sector energético en el país.

El despacho español refuerza así la apuesta de la firma "en su proyecto de posicionamiento y consolidación en el sector legal de América Latina", afirman fuentes del bufete, en una nota que han difundido este miércoles.

A lo largo de sus más de 13 años de carrera profesional, Leyton atesora experiencia en transacciones internacionales de desarrollo, adquisición y financiamiento, tanto de generación convencional y renovable, distribución eléctrica y transmisión. También ha trabajado en despachos chilenos y norteamericanos.

Durante su paso por la Administración Pública, estuvo involucrado en diversos procesos sancionatorios, litigios administrativos, participación en proyectos legislativos, autorización de concesiones eléctricas y proyectos de hidrógeno verde. Asimismo, estuvo involucrado en interpretaciones normativas del sector energético.

Valoraciones

Leyton es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile y cuenta con un Máster en Derecho por la University of California, Berkley – School of Law (Estados Unidos) y un certificado en Clean Energy & Technology de la misma Universidad. Sobre su incorporación a la firma, el nuevo socio comenta: «Pasar a ser parte de un gran despacho internacional como Cuatrecasas, que tiene una apuesta clara y ambiciosa en Chile y en la región, constituye un tremendo reconocimiento profesional y del cual me siento orgulloso».

Por su parte, Cristián Conejero, socio director de la oficina de Cuatrecasas en Santiago, asegure que "Sebastián llega en un momento perfecto para reforzar nuestra oficina en el área de práctica de Energía y Regulatorio" y "contribuirá a ampliar nuestras capacidades y apoyar a nuestros clientes en una industria dinámica y con mucha proyección de crecimiento en Chile".