Los usuarios de Twitter Blue tienen una nueva función, ¿de qué se trata?

Uno de los planes que tiene Elon Musk para Twitter es la de convertir a la plataforma en mucho más que una red social donde el texto lo domina todo (vamos, que dejará su esencial para convertirse en un lugar en el que todo es posible). Se ha conocido un paso más para conseguir que esto sea así, siempre que sea de los que pagan por ser parte de Twitter Blue.

El cambio se centra de forma concreta en los vídeos que se pueden subir a la red social, que pasan a ser mucho más completos y atractivos para los creadores de contenidos. El cambio en cuestión, que se ha comunicado de forma oficial en la página de soporte de Twitter Blue, tiene que ver con la duración de los vídeos que se pueden subir para que sean vistos por todos los que tienen acceso a la plataforma de la que ahora es propiedad de Elon Musk.

Twitter Blue ahora permite subir vídeos más largos

Desde ahora, son sesenta los minutos de máximo del archivo que se puede poner a disposición de los usuarios de la red social. Si te preguntas por el tamaño del fichero a utilizar, este es de un máximo de 2GB, una cantidad que está muy lejos de lo que era permitido hasta la fecha (512MB). En lo que tiene que ver con la resolución, sí que hay una limitación que es importante: esta debe ser de 1080p de máximo, por lo que no se da acceso a 4K por el momento -pero esto parece que es simplemente cuestión de tiempo). Parece, sin duda alguna, que se va decididamente a por YouTube e Instagram.

Rawpixel

Lo que no se ha comentado por el momento es si en Twitter tiene la intención de incluir un sistema de monetización de los videos que tiene la nueva duración, algo que para los creadores es vital -y que, de no ser así, no podrá competir realmente como elección principal de estos frente a opciones como las antes mencionadas… con YouTube a la cabeza-. También hay algo en los que tendrá que trabajar de forma muy intensa la compañía desde ahora: todo lo que tiene que ver con la piratería, debido a que el nuevo máximo que permite la red social encaja a la perfección con la duración de los capítulos de muchas series.

Otra novedad que llega a la red social

Esta tiene que ver con las respuestas, ya que los usuarios de Twitter Blue también tendrán prioridad en este apartado, por lo que no será extraño ver primero las que han escrito aquellos que pagan la correspondiente cuota… por encima de otras que son más novedosas e, incluso, significativas. Otro paso más para intentar ‘obligar’ a los usuarios a darse de alta en el servicio… aunque esto signifique cambiar la forma en la que se ha trabajado desde siempre en Twitter. Son nuevos tiempos bajo el paraguas de Elon Musk, y las cosas son así.