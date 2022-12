Marta Ortega, a la plantilla de Inditex: “Me he sentido siempre muy arropada por todos”

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, ha reconocido que 2022 "no ha sido un año fácil", marcado por la guerra de Ucrania, si bien ha subrayado que la compañía tiene "grandísimos retos y grandes proyectos en marcha".

"No puede decirse que haya sido un año fácil, con un conflicto que mantiene nuestras tiendas cerradas en Ucrania y a nuestros compañeros en una situación tan dolorosa; un año en el que hemos debido tomar una decisión tan difícil como la de desprendernos de nuestras tiendas en Rusia, un año aún marcado por la pandemia y no falto de muchas otras dificultades que, soy consciente, requieren un esfuerzo aún mayor por parte de cada uno de vosotros", señala Ortega en una carta remitida a la plantilla a la que tuvo acceso Europa Press.

"Tenemos grandísimos retos, y también grandes proyectos en marcha que nos hacen ilusionarnos con el futuro y esperar lo mejor de él, porque tenemos el mejor equipo, siempre dispuesto a seguir dando pasos hacia adelante en todo lo que hacemos. Siempre podemos y debemos mejorar, y yo espero contribuir a ello, pero creo firmemente que es motivo de orgullo el ejemplo que dais de valentía, fortaleza y pasión", añade en la misiva.

Tras subrayar que 2022 ha sido un año "muy especial" para ella, del que "guardará siempre un gran recuerdo, gracias a todos vosotros", Ortega subraya que los ochos meses que lleva al frente de la compañía han sido "intensos, emocionantes y de muchísimo aprendizaje".

"Me he sentido siempre muy arropada por todos, un maravilloso grupo de personas capaces de hacer fácil lo más difícil, en circunstancias complejas como las que hemos vivido", señala. "Desde abril, estoy todavía más orgullosa, si cabe, de la empresa que fundó mi padre, el señor Ortega, la empresa en la que he crecido y en la que vivo profesionalmente de forma tan intensa", subraya la presidenta de Inditex, quien añade además que hay que reflexionar sobre el año que termina y de fijarse objetivos para 2023.

"Yo tengo un propósito de año nuevo muy claro: trabajar para que todos nos sintamos felices de formar parte de esta compañía y que la tarea que desempeñáis sea cada día un poco más gratificante. Confío en que 2023 venga lleno de felicidad, amor y salud y que sea un año con más paz y empatía en el mundo", concluye la carta.