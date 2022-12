Confirmado el hardware del Samsung Galaxy S23 Ultra: será una barbaridad

Una vez pasada la resaca de la llegada oficial del Xiaomi 13, ya se comienza a mirar el siguiente smartphone de gama alta que llegará al mercado. Y, entre los más llamativos, estará el Samsung Galaxy S23 Ultra. Pues bien, de este modelo se acaba de conocer que ha pasado por la entidad de certificación TENAA de Chica. Y esto significa que se tiene algunos datos oficiales respecto a lo que ofrecerá en su hardware.

Sin ser algo comunicado por la propia Samsung, los datos que aparecen en este lugar, que son públicos, son los que debe tener el terminal que se ponga a la venta, debido a que si no es así no tiene los correspondientes permisos para hacerlo en el país en cuestión. Por lo tanto, hay que darlos por buenos. El caso es que lo que se ha visto viene a confirmar algo que estaba bastante claro: el teléfono del que hablamos será una auténtica bestia.

Lo que se ha conocido del Samsung Galaxy S23 Ultra

Sin conocer mucho más del resto de los modelos que compondrán esta gama de producto, lo que está claro es que el que ha pasado por la entidad de certificación será el que pondrá las cosas muy complicadas al resto de modelos de gama alta con Android. Así, por ejemplo, el procesador de Qualcomm será un Snapdragon 8 Gen 2 teniendo en cuenta las frecuencias que utilizará en cada conjunto de núcleos (ocho son los que tiene en su interior). Esto asegura un excelente rendimiento, algo en lo que ayudará bastante que contará con versiones de 8 o 12GB de RAM.

Por otro lado, hay un dato importante que ofrecerá el dispositivo del que hablamos. Su batería será de 4.855 mAh. Esto significaría que se reduciría en parte el amperaje de este componente respecto al Galaxy S22 Ultra (5.000mAh), algo que no tiene que afectar al tiempo de uso si se realizan mejoras en el consumo energético. Pero, lo cierto, es que no deja de ser una sorpresa porque nada apuntaba a que esto sería así. Por desgracia, no se sabe nada de la potencia de la carga rápida, apartado en el que Samsung tiene que dar pasos importantes para igualar a la competencia.

TENAA

Finalmente, hay un par de detalles más que son importantes. Por un lado, el almacenamiento se podrá elegir entre tres posibilidades: 256, 512GB y, el máximo, llegará a 1TB. Nada de sorpresas, pero lo cierto es que se cumple sobradamente. Por otro lado, se han indicado las dimensiones que tendrá el dispositivo, que son las siguientes: 163,4 x 78,1 x 8,9 milímetros. Muy parecidas a la generación anterior y que, evidentemente, tendrá su correspondiente espacio para el stylus S Pen. Habrá que ver, por lo tanto, a que se debe la reducción de la carga de la batería.

Algunos datos de la cámara

Es posible que te preguntes sobre este apartado, y en la entidad TENAA se muestra información de estos componentes, por lo que existe confirmación. Se muestra que el Samsung Galaxy S23 Ultra es mucho y bueno. Así, el elemento principal sería de 200MP, y estaría acompañado por otros tres de 12 + 12 + 10 megapíxeles. Esto permitiría que se pueda llegar a un zoom óptico de 10X, por poner un ejemplo. Nada mal, la verdad.