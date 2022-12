Singapur, la perla asiática de la abogacía

El segundo país más rico del mundo ocupa el terreno equivalente al municipio de Murcia. Con 5,4 millones de habitantes (un millón menos que la Comunidad de Madrid), Singapur es "the place to be en Asia", dice Pedro Pérez-Llorca. El despacho de abogados que dirige, y que lleva su apellido, Pérez-Llorca, abrirá una nueva filial en la ciudad-Estado en enero de 2023. Pablo Hontoria, el socio que comandará la apertura, define la ciudad como "la plaza perfecta para desarrollar la estrategia en la región de Asia-Pacífico" y un conector ideal para acercarse a países como "China, Japón, Australia, Corea del Sur, Malasia, Indonesia, India, Filipinas y Vietnam".

No será el único bufete patrio en mudarse a esta isla del Pacífico. El despacho barcelonés Net Craman Abogados, especializado en asuntos asiáticos, también hace las maletas rumbo al país insular. “Singapur es un tigre asiático de éxito contrastado y vocación comercial histórica” y “el segundo país del mundo donde hacer negocios es más fácil, según el Banco Mundial”, remarca Álvaro de Luis Andrés, director de la firma. "Hemos incorporado a Estela Cortés, abogada con extensa formación en Derecho Internacional público y privado y en Relaciones Internacionales, como responsable de la oficina de Singapur. Cortés está entusiasmada ante el reto profesional que se le plantea y la aventura vital que emprende", remarca el socio.

Sendas mudanzas al país, que hasta el momento no contaba con la presencia de ningún despacho de peso español, pone de relieve la importancia adquirida por la antigua colonia británica en el mapa de la abogacía internacional. No es para menos: en los últimos años, el enclave se ha encumbrado como la meca del arbitraje mundial y una de las urbes con más firmas jurídicas internacionales por metro cuadrado, con más de 130 bufetes extranjeros en activo. Despachos como Dentons, CMS, Clifford Chance, Clyde & Co, Allen and Overy o Baker McKenzie cuentan con una filial en la metrópoli, que para 2030 alcanzará el 13% de población con una fortuna por encima del millón de dólares, según un informe de la entidad HSBC.

Negocios

Los abogados españoles tienen varias razones para mirar al microestado. Muchas empresas españolas tienen intereses en este territorio y demandan asesoramiento legal en el terreno. Un dato relevante es que, desde 2019, Singapur es el primer estado de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) con el que la Unión Europea mantiene un acuerdo de libre comercio para estimular los negocios y derribar barreras arancelarias. En este sentido, Álvaro de Luis Andrés pone de relieve que Singapur es “el estado de ASEAN que más volumen de exportaciones españolas recibe”.

A nivel mundial, la alta presencia de abogados extranjeros en la urbe la justifica, en especial, el auge del arbitraje. La metrópoli le pisa los talones a Londres como sede favorita para dirimir disputas sin pasar por el juzgado, según revela un estudio de la Universidad Queen Mary, que recoge la opinión de 1.400 juristas del globo. El microestado habría superado en popularidad a la región de Hong Kong, su eterna rival. Según HSBC, el endurecimiento de las políticas chinas habría provocado una fuga de cerebros (y de millones), rumbo a Singapur, una alternativa más amable.

“Desde hace unos años, Singapur se ha convertido en la sede arbitral que más ha crecido. Ha sabido venderse como sede segura y construir un proyecto a largo plazo, con árbitros de muchas nacionales y cortes basadas en la diversidad”, corrobora Javier Íscar, árbitro y presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje. La prueba del éxito está en las cifras. Para hacerse una idea, la Singapore International Arbitration Centre (SIAC), una de las cortes locales con mayor relevancia, dirimió pleitos por valor de 6.540 millones de dólares en 2021. Y no fue el mejor de los ejercicios. Si se valora el año anterior, el valor de los pleitos resueltos escaló a los 8.490 millones.

Singapur brilla como puerta de bienvenida al sudoeste asiático. La ciudad se perfila como el conector ideal para la región ASEAN, que aglutina un mercado de 600 millones de personas y engloba los países de Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Tailandia y Vietnam, además de la propia Singapur.

Demanda

La baja presión fiscal, las políticas business friendly y sus infraestructuras a la última, acompañado de un sistema político estable y democrático –factor diferenciador con China– la perfilan como una opción más que atractiva para desembarcar en los confines asiáticos. Una puerta de enlace perfecta con ASEAN. “La ubicación estratégica de Singapur representa un hub natural para las empresas internacionales que buscan establecer operaciones regionales en el sudeste asiático o en Asia en general”, remarca Joe Bauerschmidt, socio director de DLA Piper Singapur, quien comparte que las previsiones de facturación para 2023 en esta filial singapureña son “optimistas”.

¿Qué abogados demanda Singapur? A pesar de ser un territorio minúsculo y sin apenas recursos naturales, la ciudad busca especialistas en sectores tan variopintos como las telecomunicaciones, la energía, la aviación, la sanidad o las finanzas. “Los abogados extranjeros en estos nichos probablemente encontrarán perspectivas laborales muy favorables”, asegura Sandra Seah, socia directora de la oficina de Bird & Bird en Singapur. La oficina que Seah regenta creció un notable 25% en facturación en 2021.

Reflejo de este frenesí son los rangos salariales. Según el portal de empleo Glassdoor, el sueldo medio de un letrado en la región ronda los 6.500 dólares singapuereños mensuales (4586,62 euros). Una cifra que puede alcanzar los 15.000 dólares si se suman bonus (10.500 euros).

Trámites

Pero trabajar en esta próspera ciudad no es un camino de rosas. Los letrados extranjeros deben lidiar con algunos trámites. En concreto, tener al menos tres años de ejercicio de la profesión y aprobar un examen antes de solicitar a la autoridad el ejercicio de la abogacía. Además, ejercer solo está permitido “en áreas permitidas del derecho de Singapur”, como “la banca y las finanzas, las fusiones y adquisiciones y el derecho de la propiedad intelectual”, explica Sandra Seah. La experta pronostica que “en los próximos dos años habrá más abogados extranjeros”, aunque el goteo será moderado “debido al aumento del coste de la vida y a la posible ralentización de la economía”.

Prueba de que los letrados jóvenes miran hacia Singapur es que 600 abogados de todo el mundo, menores de 45 años, se dieron cita este verano en el país, con motivo del congreso anual de la Asociación Internacional de Abogados Jóvenes (AIJA, según sus siglas en inglés). Para Moritz Maurer, presidente de esta organización, las claves del éxito de la urbe que limita con Malasia son sus leyes para resolver disputas, “una de las más eficientes del mundo” y su sistema de protección intelectual, “uno de los mejores de Asia”.