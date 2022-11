El tablet Huawei MatePad SE llega a Europa, y su precio es una auténtica locura

De un tiempo a esta parte parece que en el mercado de los tablets no existan modelos que se pueden considerar de entrada, pero lo cierto es que no es así. No es menos verdad que cada vez son menos los fabricantes que apuestan por este tipo de dispositivos, pero algunos todavía lanzan modelos que son completos, pero no especialmente potentes. Un ejemplo es Huawei.

El equipo del que hablamos no es precisamente un desconocido, pero es ahora cuando ha llegado a Europa y, lo cierto, es que el precio por el que se puede conseguir es de lo más interesante por bajo. El caso es que hablamos del Huawei MatePad SE que tiene una pantalla de 10,4 pulgadas siendo el panel LCD y con resolución de 2.000 x 1.200 píxeles (y ratio de 15:9). Esta medida encaja tanto para un uso personal como profesional, y no hipoteca la portabilidad que ofrece el dispositivo.

Un ejemplo de esto último que comentamos es que el peso del tablet de Huawei es de 440 gramos y, en lo que tiene que ver con las dimensiones, las que ofrece el dispositivo son las siguientes: 246,94 x 156,7 x 7,85 milímetros. Por lo tanto, no hay problema alguno el llevar el equipo en una mochila sin que sea una molestia.

Un hardware completo, pero sin grandes alardes

El tablet cuenta con un procesador Snapdragon 680 de Qualcomm. Este es un componente de ocho núcleos que, en líneas generales, tiene un buen comportamiento. No va a tener problema alguno a la hora de reproducir vídeos de alta calidad, y tampoco con los juegos que no son especialmente exigentes. Así, por ejemplo, Clash Royale funcionará como un tiro. En lo que tiene que ver con la RAM, hay modelos de 3 y 4GB, por lo que el sistema operativo no mostrará retardos en la ejecución de todas sus opciones.

Huawei

Hay que destacar un par de detalles adicionales que son interesantes conocer. El primero es que el almacenamiento es algo ajustado, ya que se puede conseguir este Huawei MatePad SE con 32 o 64 gigas, algo escaso en los tiempos que corren (pero, por suerte, es posible utilizar tarjetas de memoria para ampliar este apartado). Por otro lado, su autonomía llega a las ocho horas, porque cuenta con una batería de 5.100mAh. Nada loco, como tampoco lo es que su carga tiene una potencia de 10W.

Lo mejor de este Huawei es, sin duda, su precio

Tal y como se ha podido ver en algunas tiendas de Alemania, y lo normal es que en el resto de los países europeos se siga la misma forma de proceder, el precio que tiene la versión más barata de este tablet de Huawei es de 149,99 euros. Esto le convierte en una excelente opción de compra para aquellos que no tienen grandes requisitos a la hora de utilizar un tablet. Vamos, una posibilidad ideal para los pequeños de la casa, por poner un ejemplo.