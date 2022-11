Estudiar embarazada o con la familia en Ucrania: dos nuevas notarias cuentan su historia de superación

¿Por qué decidiste preparar la oposición?

Estudiando derecho pude comprobar que, al ser una persona disciplinada y perseverante, con mucho esfuerzo, ilusión y un poquito de suerte podría con ello.

En cuanto a compromiso y capacidad de estudio, desde pequeñita he ejercitado mi memoria estudiando todas las tardes entre semana antes de salir a jugar, gracias al método que me inculcaron mis padres y mis profesoras.

En cuanto a lo emocional tuve alguna duda, sobre todo porque mi padre falleció repentinamente poco antes de que yo terminase la carrera, ello unido a que la oposición va de la mano de un futuro incierto y la ilusión que puede generar un primer trabajo, un primer sueldo… jugaron en contra de la decisión de estar en mi cuarto conmigo misma, ¡que no sola! y “comiendo folios”. Pero la balanza en seguida se inclinó positivamente cuando pensaba en la gran recompensa que supondría alcanzar una meta tan ambiciosa y ser una mujer autónoma e independiente, formando parte de un cuerpo tan emblemático en España como es el del Notariado.

¿Por qué querías ser notaria?

Si hay alguien en quien he confiado y a quien admiro profundamente, ese es mi padre. Él siempre nos recomendó a mi hermana y a mí que fuésemos notarias o registradoras; desde muy joven tuve claro que era la mejor opción.

Dentro de las oposiciones jurídicas, para mí, Notarías marca la diferencia. Ahora mismo estoy haciendo prácticas en una notaría y cuando el otro día entró una madre viuda con su hijo para que la notaria les ayudase a poner todo en orden, después de que nos contaran sus preocupaciones, de explicarles lo que era necesario y comprobar que lo habían entendido, me sentí tan realizada y orgullosa que tuve claro que esto es para mí.

¿Cuáles fueron las dificultades de afrontar los estudios embarazada?

Las de cualquier embaraza. Cansancio, falta de aire, náuseas y la preocupación de que el bebé no se viese afectado por tanta tensión cada vez que se acercaba un examen. A toro pasado, estoy convencida que ha habido más ventajas que inconvenientes. El embarazo me ha ayudado a relativizar y eso me ha venido muy bien. Cuando llevas varios años tan concentrada en un único objetivo, pasar a tener otra prioridad me transmitió cierta calma, que sumada a las bases bien cimentadas tras varios años de preparación fue una combinación ganadora en mi caso.

Quizás el momento más duro fue cuando nos comunicaron la fecha del tercer ejercicio, hice cuentas y vi que iba a estar de 9 meses. Sabía que, si se adelantaba el parto, perdía la convocatoria ¡Pero aguanté las seis horas de examen sin dar a luz! Poco después tuvimos que leer el dictamen ante el tribunal, yo ya tenía contracciones y de ahí me fui directa al hospital.

En definitiva, más que una dificultad, quise verlo como un aliciente, un motivo más para luchar. Mi hijo ha venido conmigo a todos los exámenes y fantaseaba con la idea de que todo iba a salir bien y podría contárselo cuando fuera mayor.

¿Hubo momentos de querer tirar la toalla?

Nunca he querido dejar la oposición. Era un reto personal, y estoy absolutamente convencida de que con esfuerzo, perseverancia y confianza en uno mismo, hay muy pocas cosas en esta vida que no se pueden lograr. ¡Los límites se los pone uno mismo!

Algún familiar y amigo (estoy segura que con toda su buena intención) me insinuaban que una retirada a tiempo era una victoria, que la incertidumbre de no sacarlo era algo que me tenía que hacer pensármelo dos veces.

Pero yo lo pensaba dos veces y las que fuesen necesarias y siempre decidía seguir luchando. Si es cierto que tuve lo que en el mundillo de la oposición llamamos “el bloqueo del opositor”, algo así como gripar, en términos técnicos.

Pero me sentía muy arropada, tenía grandes apoyos a mi alrededor. No les podía fallar, no me podía fallar. Mi preparadora me transmitió que, en la oposición en particular, pero en la vida en general, cuando tu esfuerzo llega a su fin, empieza el fracaso. Salvo causa de fuerza mayor tenía claro que tenía que seguir luchando. “Combato y me levanto” me decía mi marido mientras desayunábamos juntos.

¿Quiénes fueron tus máximos apoyos?

Mi apoyo fundamental ha sido mi familia. Mi marido, Luisfer, y mi hija, Pía, que tenía dos años. Ellos han sido mi apoyo, pero también mi motivación. En muchas ocasiones me bastaba con mirarles jugar juntos para reponer fuerzas. Pía me decía cada noche antes de acostarse “mami, vas a aprobar”.

He tenido también una grandísima ayuda por parte de mi madre, una mujer luchadora y un ejemplo a seguir, quien por cierto, tiene un gran mérito, pues no solo me ha sufrido a mí como opositora, sino también a mi hermana (y mejor amiga). También he tenido apoyo de mis suegros, que no han dejado de creer en mí ni un solo momento. En la recta final mi ginecóloga jugó un importante papel evitando hacerme revisiones que pudieran provocar un comienzo anticipado del parto “¡vamos Sara, que llegamos al examen!” me decía.

El otro pilar de mi oposición ha sido mi preparadora, Carmen. Inicialmente no me atrevía a decirle que estaba embarazada en plena convocatoria, pero cuando lo supo, confió, y me dijo ¡Las mujeres podemos con todo! Le debo la oposición.

¿Qué sentiste cuando aprobaste?

Mi hijo Blas nació a las 15:00 del día 9 de junio y ese mismo día a las 20:30 ¡salió la nota! así que sentir, sentir… creo que todavía estaba bajo los efectos de la epidural y sentí poco más que felicidad.

Bromas aparte, al día siguiente sentí una gran liberación. Esa es la palabra. No hay mejor sensación que la del deber cumplido. Sentí plenitud. ¡Plenitud y gratitud! La losa del opositor se iba alejando entre las nubes. Hoy siento orgullo y una gran responsabilidad.

¿Cuáles son tus planes más próximos?

Comenzar mi andadura como notario en Fontiveros, un pueblo de Ávila. ¡Estoy muy ilusionada! Y preparar a otros opositores que comienzan este desafío, para ayudarles en todo aquello que esté en mi mano.