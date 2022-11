Polonia convoca a su consejo de seguridad tras el presunto impacto de misiles rusos en su territorio

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha convocado este martes "con carácter de urgencia" al Comité del Consejo de Ministros para Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa, tras el presunto impacto de misiles rusos al este del país, cerca de la frontera con Ucrania. Así lo ha indicado el portavoz del Gobierno polaco, Piotr Müller, desde su perfil de Twitter, luego de que la red social se inundara con mensajes e imágenes que alertaban de la caída de los proyectiles en territorio OTAN.

Según ha adelantado la agencia Associated Press (AP), la explosión se ha producido en la localidad polaca Przewodow y ha dejado dos fallecidos. Hasta el momento, el Gobierno polaco no ha confirmado el impacto de los misiles. En cambio, la información sí ha sido respaldada por un oficial del servicio de inteligencia estadounidense, según AP, aunque el Pentágono ha advertido de que no puede verificar la información proporcionada a la agencia. "No tengo ningún dato que corrobore que ha habido un bombardeo con misiles" en suelo polaco, ha apuntado el portavoz del Departamento de Defensa de EE UU, el general de brigada Pat Ryder.

La radio polaca ZET ha sido de los primeros medios en informar sobre la explosión en Przewodow. "Los bomberos están en el lugar, no está claro qué ha pasado", ha indicado a Reuters un oficial de turno en un puesto cercano de bomberos.

El presunto ataque en territorio polaco se produjo con los mercados europeos cerrados. Aunque de momento es pronto para sacar conclusiones sobre el impacto de la noticia en el mercado, Wall Street moderó los ascensos. El Dow Jones recupera el avance tras un ligero descenso y suma un 0,20%. El S&P 500 y el Nasdaq, que durante gran parte de la jornada ha venido registrando un mejor comportamiento después de conocerse el índice de precios a la producción, se mantuvieron en verde, con el S&P avanzando un 0,87% y el Nasdaq, un 1,58%

En el mercado de materias primas del Brent avanza un 1,7%, hasta los 94,75 dólares.

(Información en desarrollo...)