Guía para los accionistas de Siemens Gamesa en la opa de Siemens Energy

Cuatro meses después de su presentación, la CNMV ha dado luz verde a la compra de Siemens Gamesa por parte de Siemens Energy. La matriz alemana, que ostenta un 67,071% del capital ya, prevé hacerse con el 100% de su filial tras lanzar una opa a 18,05 euros por acción. La operación supone una prima del 0,61% con respecto al precio de cierre del pasado viernes. Estas son las respuestas claves para que los inversores valoren qué hacer con sus acciones de la compañía española.

¿Qué ofrece Siemens Energy?

La empresa alemana ofrece 18,05 euros por acción por cada título de Siemens Gamesa. Según consta en el folleto de la opa, Siemens Energy ha designado a PwC como experto independiente para valorar el precio por acción de Siemens Gamesa y lo calcula entre 16,03 y 19,85 euros a fecha del 25 de octubre de 2022. La CNMV comenta, por su parte, que su rango de valoración se encuentra alineado con el del informe preceptivo aportado por el oferente.

El precio que oferta Siemens Energy implica una prima del 27,7% sobre el último precio “no afectado” por los rumores y el anuncio de la opa el pasado 17 de mayo. La cotización media ponderada de las acciones de Siemens Gamesa en los seis meses previos al anuncio de la opa es de 18,01 euros, por lo que representa una prima de 0,2% euros sobre dicha cotización. La opa valora a Siemens Gamesa en 2.024 millones de euros.

¿A quiénes se dirige la oferta?

La oferta de Siemens Energy aspira a la compra de 224.291.499 acciones de Siemens Gamesa, representativas del 32,93% que no controla hasta el momento. La oferta no está sujeta a ninguna aceptación mínima. Siemens Energy con esta opa excluir de cotización a Siemens Gamesa y reconoce que, en caso de no alcanzar el 75% del capital con la oferta, lanzará una opa de exclusión.

¿Cuál será el precio de la hipotética opa de exclusión?

En el caso de que Siemens Energy acabe lanzando una opa de exclusión sobre Siemens Gamesa el precio pagado será de 18,05 euros. Ese será el precio si son los accionistas los que exigen la compra forzosa.

¿Quiénes son los accionistas de Siemens Gamesa?

El mayor accionista es Siemens Energy, con un 67,07%; seguido por BlackRock, con un 3,16%. En tercera posición se sitúa Norges Bank, con un 1,75%. El banco francés BPCE ostenta un 1,03% y hay un 0,05% del capital en autocartera. Otros accionistas mantienen un 26,94%, entre los que Millenium Group Management posee instrumentos financieros que le dan una exposición del 1,09%, y el inversor Paul J. Glazer suma una exposición del 1,01% mediante total return swaps.

¿Qué opciones tienen los accionistas?

Quedarse con las acciones, vender en la opa a Siemens Energy o deshacerse de ellas en Bolsa. Siemens Energy ha designado a Banco Santander como entidad encargada de la intervención y liquidación de las operaciones de compra de acciones.

¿Qué plazos hay a partir de ahora?

Según el folleto de la opa aprobado por la CNMV, el plazo de aceptación es de 36 días naturales a partir de mañana martes, 8 de noviembre, por lo que se extendería hasta el 13 de diciembre. Si bien, el plazo podría extenderse entre una y dos veces hasta un máximo de 70 días, habiendo de comunicarse previamente a la CNMV, con una antelación de al menos 3 días naturales a la fecha de terminación del plazo inicial de aceptación o de la correspondiente prórroga.

Tres días después de finalizar este plazo, como máximo, Siemens Energy deberá comunicar a la CNMV si ha cumplido o no los requisitos para las compras forzosas.

¿Cómo se va a financiar la opa?

La oferta de compra es en efectivo, una mezcla de fondos propios ya disponibles y de fondos propios procedentes de la emisión de deuda. Siemens Energy emitió en septiembre 960 millones de euros en bonos convertibles para financiar la operación, que vencen en septiembre de 2025 y pagan un interés del 5,625% anual pagadero cada seis meses.

Siemens Energy pactó inicialmente financiación con un sindicato de bancos por importe de 4.200 millones de euros. Cuantía que se ha reducido hasta los 1.940 millones tras la emisión de bonos convertibles.

¿Va a seguir pagando dividendos Siemens Gamesa?

Tras la opa, Siemens Energy prevé suspender el pago de dividendos de Siemens Gamesa, con independencia de si se produce o no su exclusión de cotización, y destinar esa partida al fomento del crecimiento y rentabilidad de la empresa. Hasta 2020 la empresa la estrategia de la empresa pasaba por proponer el pago de dividendos de al menos el 25% de su beneficio neto anual. Siemens Energy no prevé tampoco aplicar en su filial su actual política de dividendos, que pasa por repartir entre un 40% y un 60% del beneficio atribuible a sus accionistas.