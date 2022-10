La inversión en TIC cae un 10% en España desde 2019 y frena la transformación digital

Las inversiones de las empresas españolas en tecnologías de la información (TIC) vuelven a caer. En su informe “Digitalización de la empresa española 2022”, UGT destaca que la caída en 2021 fue “estrepitosa”, un 6% global sólo en el último año, hasta 15.308 millones de euros, acumulando un 10% desde 2019.

En el estudio, el sindicato señala que el desplome llega al 21% en el caso de las pequeñas empresas, aquellas entre 10 y 49 trabajadores. “Es el segundo año consecutivo de caída de la inversión empresarial en nuevas tecnologías. Es sumamente llamativo este fortísimo retroceso, puesto que en 2019 se gastó bastante más que en 2020 y 2021, a pesar de las enseñanzas del Covid-19 en términos de digitalización”, dice el sindicato.

“Las medianas y las grandes empresas tampoco tienen de que presumir”, dice UGT, que apunta que las compañías de más de 250 trabajadores redujeron su inversión en un 4,6% y las medianas simplemente crecieron un 0,1%.

Según el sindicato, “estas evidencias nos hacen asegurar, por cuarto año consecutivo, que la transformación digital no está siendo secundada por el tejido empresarial español, denotando una absoluta falta de sensibilización e implicación ante la necesidad de tecnificarse”.

El número de empresas que poseen medidas de seguridad TIC (ciberseguridad) baja un 3%. “Es un retroceso peligrosísimo, que confirma la falta de concienciación. Este comportamiento aleja a nuestro tejido productivo de los estándares de nuestra época y pone en riesgo, no sólo una puntual interrupción en la operatividad de muchos negocios, sino su propia supervivencia”, dice.

El informe destaca el descenso en el número de empresas con robots: por debajo del 8%, con un decremento del 1%, a la contra de pasa en el resto de Europa y el mundo.

UGT dice que, mientras la digitalización es asumida por las grandes compañías, no llega a calar entre las microempresas. Así, todavía un 14% de estos negocios no tiene un ordenador, un 19% no tiene conexión a internet (ni fija ni móvil) y hasta un 70% no está online a través de una web. El sindicato cree que el Kit Digital ayudará a paliar este “tremendo gap”, pero está por ver hasta qué punto.

Formación

A su vez, la proporción de empresas que imparten formación en TIC apenas supera el 21%. Es decir, casi un 80% de las compañías nunca forma a sus empleados en nuevas tecnologías, lo que significa que 13,7 millones de trabajadores no recibió ni un curso sobre tecnología en 2021.

En este sentido, el número de expertos TIC sube en un “ridículo” 0,6%, hasta un 17% de empresas que contratan a un profesional de estas características. En 2015, era un 25%. “La importancia de esta cifra se ejemplifica a la perfección con la situación de las vacantes tecnológicas. Por mucho que el mainstream se empeñe, el número de empresas con dificultades para cubrir puestos tecnológicos es de un minúsculo 4,3%, y de un 0,2% en las microempresas. Estos son datos contrastados; lo demás sólo puede considerarse, o hype, o publicidad interesada”, advierte el sindicato.