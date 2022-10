El diseño del Redmi Note 12 al descubierto, habrá cambios por su nueva cámara

Ayer mismo Xiaomi confirmaba que en pocos días lanzará un nuevo smartphone al mercado, el Redmi 12 Note. Se han conocido algunos detalles al respecto, como por ejemplo que el procesador que utilizará será un MediaTek Dimensity 1080, pero ahora el diseño de la parte trasera de todos las variantes que se lanzará ha quedado al descubierto gracias a unas imágenes que se han filtrado.

Como era de esperar, las novedades que tendrá esta nueva gama de producto -que como siempre ofrecerá una gran relación calidad/precio-, llevan a que se incluyen algunas variaciones respecto a las generaciones anteriores. Un ejemplo es que los laterales serán muy planos, algo que dará continuidad a la parte posterior del equipo que tendrá este mismo acabado. Esto hará que el agarre sea algo diferente al habitual, pero no estará exento de comodidad.

Aparte, en las imágenes publicadas hay algo que ha quedado muy claro: todos los modelos que formarán la familia Redmi Note 12 de Xiaomi llegarán al mercado con una cámara trasera que combinará tres sensores. Aparte del principal, que no será el mismo para todas las variantes, los otros dos tendrán la función de optimizar las fotos con el gran angular y telefoto. Por lo tanto, no hay nada innovador, pero sí deja claro que la calidad será bastante buena.

Serán tres los modelos de la gama Redmi Note 12

Otro de los datos que es interesante gracias a lo que se ha conocido es que las variantes del terminal serán tres. Es decir, que se mantiene la tendencia habitual del fabricante. Serán los siguientes: Redmi Note 12, Note 12 Pro y Note 12 Pro+. De ellos, hay que decir que los dos primeros incluirán una cámara principal Sony IMX766 de 50 megapíxeles, mientras que el último será el más llamativo en el apartado de la fotografía al contar con un elemento de 200MP, el Samsung HPX.

Aparte, y viendo en la imagen anterior cómo es la parte trasera de estos equipos, hay algo que parece bastante claro: al contrario de lo que se indicaba en la primera información respecto a estos smartphones, no tendrán una pantalla curvada. El motivo es que las líneas rectas de la carcasa y los laterales hacen que su encaje no sea óptimo y, por lo tanto, que no sea ni eficiente ni adecuado su uso.

Algo de lo más llamativo

Esto es que habrá una segunda versión del Redmi Note 12, denominada YIBO Racing Edition. Tendrá un diseño distinto, ya que su color verde será diferencial y se combinará con el negro. La idea es orientarlo al mercado gaming, pero no es seguro que esta opción sea lanzada fuera de las fronteras de China. Esta variante, además, tendrá detalles propios en los anillos de la cámara y dispondrá de un sistema de altavoces estéreo mejorado. Lo cierto, es que este equipo de Xiaomi resulta de lo más llamativo, todo hay que decirlo.