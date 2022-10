A los iPhone 14 les salen 'bugs' por todos los lados, ahora le toca a la tarjeta SIM

No van las cosas todo lo plácidas que le gustaría a Apple con sus iPhone 14. De forma constante, se conocen diferentes problemas que afectan a los smartphones y que pueden hacer la vida más complicada a los usuarios. Ahora se ha detectado un fallo que afecta a la SIM y que, de ocurrir, puede poner en problemas a los que tiene uno de estos dispositivos.

Según se ha indicado en la fuente de la información, algunos usuarios de forma aleatoria reciben un mensaje en sus dispositivos que indica que "la SIM no es compatible". Algo que para nada es cierto y que, evidentemente, genera una sorpresa en aquellas personas que ven esto en la pantalla del iPhone 14. Incluso, en algunos casos el terminal llega a bloquear, sin que se pueda hacer nada para prevenirlo y con el incordio que esto supone.

Importante que tengas esto en cuenta si te ocurre en tu iPhone 14

En el caso que el dispositivo del que hablamos se bloquee, es importante que tengas una cosa en cuenta: no intentes hacer nada por tu cuenta, ya que puedes tener problemas más graves como por ejemplo la pérdida de información. Si por desgracia esto te ocurre, lo mejor es que lleves el teléfono a un servicio técnico de Apple para que ellos tomen las medidas oportunas. Por lo que se ha comentado, ya son varios los que han comunicado que les ha ocurrido esto, por lo que todo indica que la compañía de Cupertino es consciente de lo que pasa.

Apple

La verdad es que los fallos detectados en los iPhone 14 no son precisamente pocos, tanto es así que la propia Apple ha tenido que ir solucionando estos con actualizaciones del software, como por ejemplo el despliegue de la versión iOS 16.0.2 para acabar con los problemas detectados con Instagram o eliminar agujeros de seguridad que permitía enviar correos que bloqueaba la aplicación Mail, pero, en el caso del que hablamos, el fallo puede ser de hardware, lo que complicaría más las cosas sobre el papel.

Apple ya trabaja para arreglar esto

Pues todo apunta a que esto es así, y que la solución podría llegar con la actualización del sistema operativo de los iPhone 14 a la versión iOS 16.1. Si esto es así, el fallo podría ser algo del pasado en no mucho tiempo, pero mientras tanto, si recibes el mensaje que hemos indicado antes en algún momento, lo que tienes que hacer es lo siguiente para no poner en riesgo al terminal: esperar unos minutos apare ver si este desaparece y, si acaba el dispositivo por bloquearse, ir a un servicio técnico autorizado. En este caso, lo mejor es no correr riesgo alguno.